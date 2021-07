Sfinks dochodzi do siebie po zamrożeniu. Otwiera kolejną restaurację

W Krośnie, przy ul. Franciszkańskiej 1, otwarta została najnowsza restauracja Sphinx, należąca do grupy Sfinks Polska. To już piąta restauracja uruchomioną przez giełdową spółkę po odmrożeniu gastronomii w połowie maja – wszystkie nowe lokale działają w modelu franczyzowym. Ulokowana w starej kamienicy restauracja Sphinx oferuje 54 miejsca siedzące wewnątrz lokalu, a do końca września także 60 w ogródku na płycie Rynku.

