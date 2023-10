Shed Living Kraków oferuje 560 pokoi oraz m.in. sale do nauki, kinową, strefę rekreacyjną i siłownię. Obiekt dla studentów i młodych profesjonalistów został oficjalnie otwarty. Kraków jest pierwszą lokalizacją marki w Polsce. W planach są kolejne.

Shed Living Kraków to nie tylko miejsce do mieszkania, ale też przestrzeń do nauki, rozwoju i spotkań. Oferuje 560 pokoi oraz m.in. przestronne sale do nauki, salę kinową, strefę rekreacyjną, siłownię. Każdy pokój jest wyposażony w liczniki mediów.

Studenci z 40 krajów świata w Shed Living Kraków

- Shed Living Kraków to symbol nowej jakości w zakresie zakwaterowania dla studentów. Mamy studentów z 40 krajów świata, co potwierdza jakość naszego obiektu. Cieszymy się, że młodzi ludzie stawiają swoje pierwsze kroki w dorosłe życie pod dachem Shed Living. Kraków jest naszym pierwszym projektem w Polsce, a planujemy kolejne w dużych aglomeracjach. Obecnie posiadamy już obiekty m.in. w Rydze i Wilnie - tłumaczy Matas Mockeliūnas, partner European Student Housing Fund.

- Obiekt jest dobrze zaprojektowany i ma świetną lokalizację w pobliżu AGH, w otoczeniu parków i terenów rekreacyjnych. Nie można sobie wymarzyć lepszego miejsca w Krakowie - opisuje Renata Kusznierska, członek zarządu CRM Students.

