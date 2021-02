Sieć Accor deklaruje muzycznie We Are Open

Dla wszystkich miłośników nowych brzmień sieć Accor przygotowała wirtualną trasę koncertową ibis MUSIC We Are Open. Głównym przesłaniem inicjatywy jest połączenie ludzi z różnych zakątków świata za pomocą muzyki, różnorodności i wspólnej nadziei w niepewnych czasach. Marka we współpracy z Sony Music Entertainment i Spotify, jako kontynuację kampanii ibis MUSIC, przygotowała serię występów wschodzących lokalnych artystów z 12 krajów, w tym także w Polsce. Wszystkie koncerty są transmitowane na kanałach social media ibis, a każdy może obejrzeć występy na Instagramie, Facebooku i YouTube marki.

Przewodnikami w wirtualnej muzycznej podróży są wszechstronnie utalentowany Charlie Winston, brazylijska supergwiazda Pablo Vittar i brytyjska piosenkarka Izzy Bizu. Każdy z headlinerów przygotował ekscytujący lineup z wybranych artystów serwujących świeże i elektryzujące dźwięki podczas wspólnej online'owej wyprawy. Wśród destynacji znalazły się m.in. Niemcy, Australia, Indie czy Maroko.

- Hotele ibis na całym świecie łączy to samo przesłanie - bycia otwartym dla każdego, bez względu kim jest i skąd pochodzi. Dlatego nazwaliśmy tę trasę ibis MUSIC We Are Open. Jesteśmy dumni, że możemy dzielić się naszą pasją do podróżowania, gościnności i muzyki, bez względu na wyzwania, jakie rzuca dzisiejsza rzeczywistość. Wierzymy, że nasza inicjatywa pomoże połączyć ludzi z różnych zakątków świata poprzez niesamowitą siłę muzyki - uniwersalny język, który nie zna granic. Co więcej, wierzymy, że świat pełen otwartości, to lepszy świat - mówi Caroline Benard, Vice President, Eco Brands Experience, Accor

ibis Music to inicjatywa z wieloletnią tradycją stworzona z myślą o połączeniu niezapomnianych doznań z podróży ze światem lokalnych dźwięków i wschodzących artystów z całego świata. Seria rozmaitych wydarzeń muzycznych zainicjowanych w przestrzeniach hotelowych wspiera ideę muzyki łączącej ludzi bez względu na pochodzenie, płeć, wiek czy narodowość. Podobnie jak we wcześniejszych edycjach, marka ibis we współpracy z partnerami wspiera wschodzących artystów z całego świata w rozwoju ich muzycznej kariery. Tym razem reprezentantem Polski na międzynarodowej wirtualnej trasie jest poznański zespół Youth Novels, który tworzy duet Ania Babrakowska i Emil Nowak.