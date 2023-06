Sieć podkreśla, że otwarcie najnowszego hotelu w Kielcach jest ważnym wydarzeniem, a sam proces przystosowania istniejącego obiektu do standardu określonego przez B&B Hotels Polska doskonale wpisuje się w obecną strategię marki.

Kielce są ważnym punktem w strategii naszego rozwoju. To miasto o bogatej ofercie kulturalnej oraz targowej, będące destynacją zarówno turystyczną, jak i biznesową. Cieszymy się, że wreszcie możemy pochwalić się obiektem B&B w tej części Polski. Dążymy do tego, by w każdym tak atrakcyjnym miejscu w Polsce pojawił się hotel naszej sieci – mówił Jakub Bilik, dyrektor zarządzający B&B HOTELS Polska.