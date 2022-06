Sieć B&B otwiera hotel w Poznaniu

To drugi obiekt, który w ostatnim czasie dołączył do międzynarodowej grupy, posiadającej w portfolio ponad 600 hoteli.

Wraz z nowymi otwarciami, sieć B&B Hotels powiększyła się do 10 hoteli w Polsce, w których oferuje 1198 pokoi.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozszerzamy naszą ofertę o kolejną destynację, kontynuując przy tym model rozwoju oparty na najmie nieruchomości. Dążymy do tego, by nasi goście mogli skorzystać ze standardu B&B we wszystkich największych polskich miastach. Każde kolejne otwarcie przybliża nas do realizacji tego celu – mówi Beatrice Bouchet, stojąca na czele B&B Hotels Polska i dodaje: – Dotąd pod naszą marką działały obiekty we Wrocławiu, w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Toruniu, Nowym Targu oraz Rzeszowie. Ostatnio dołączył do nich hotel w Lublinie. Teraz przyszedł czas na Poznań.

B&B Hotels ma nowy obiekt. Fot. mat. pras.

B&B Poznań Old Town to największy dotąd obiekt sieci B&B w Polsce. Jego oferta obejmuje 156 pokoi z łazienkami, w tym również pokoje rodzinne oraz te przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Nowy hotel mieści się w zaadoptowanym i rozbudowanym budynku.

Zadania adaptacji i rozbudowy obiektu na potrzeby hotelu B&B podjęła się firma Ultranet.

– Jestem przekonany, że komfortowe pokoje, nowoczesne, przytulne wnętrza i doskonała lokalizacja hotelu, zapewniająca łatwy dostęp do kluczowych miejsc w mieście w połączeniu z zaangażowaniem naszego personelu oraz wyważonymi cenami przyczyni się do tego, że goście będą wyjeżdżać od nas z dobrymi doświadczeniami i chętnie do nas wracać przy okazji kolejnych wizyt w Poznaniu – mówi Mariusz Jochan, dyrektor Hotelu B&B Poznań Old Town, który wcześniej zarządzał hotelem B&B we Wrocławiu.