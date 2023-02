Sieć Grano Hotels staje się coraz bardziej popularna wśród turystów odwiedzających Gdańsk oraz jego okolice.

W minionym roku z oferowanych w ramach tej sieci pokoi hotelowych i apartamentów na wynajem skorzystało łącznie blisko 340 tys. osób.

To blisko dwa razy więcej niż rok wcześniej.

W minionym roku w skład Grano Hotels włączony został Hotel Almond

Grano Group, do której należy sieć hoteli Grano Hotels znajdujących się nad polskim morzem, podsumowała ubiegłoroczny sezon turystyczny. To był bardzo udany okres. W ramach wszystkich obiektów wchodzących w skład sieci, obiekty gościły łącznie blisko 340 tys. osób, czyli niemal dwukrotnie więcej niż w poprzednim roku (w 2021 r. z oferty Grano Hotels skorzystało nieco ponad 180 tys. osób). Jednocześnie liczba wynajętych pokoi zwiększyła się o ponad 100% z poziomu 73 tys. do 148 tys.

Pozytywny wpływ na zwiększenie liczby gości oraz wynajętych pokoi miało przede wszystkim powiększenie sieci Grano Hotels. W minionym roku w jej skład włączony został Hotel Almond mieszczący się przy ulicy Toruńskiej w centrum Gdańska. Do użytkowania zostały również przekazane luksusowe apartamenty w ramach prestiżowego kompleksu Sol Marina zlokalizowanego nieopodal Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku. Obiekt oferuje zdecydowanie wyższy standard niż większość tego typu wakacyjnych lokali. Każdy wyposażony jest m.in. we własną saunę. Wyjątkowego charakteru kompleksowi Sol Marina dodaje prywatna marina z możliwością cumowania własnych jachtów i motorówek. Apartamenty na wynajem to oferta wzbudzająca coraz większe zainteresowanie wśród turystów.

Miniony rok, mimo wymagającej sytuacji rynkowej, był dla nas bardzo udany. Poszerzyliśmy naszą ofertę luksusowych pokoi hotelowych i apartamentów na wynajem o dwa nowe obiekty. Spotkało się to z bardzo pozytywną reakcją naszych klientów. W efekcie wynajęli oni łącznie dwa razy więcej jednostek hotelowych niż rok wcześniej, co przełożyło się jednocześnie na podwojenie liczby gości korzystających z naszej oferty. Potwierdza to jednoznacznie, że Gdańsk i okolice pozostają cały czas jedną z najbardziej popularnych destynacji wakacyjnych oraz ulubionych kierunków turystyki biznesowej – powiedział Dariusz Radtke, Prezes Zarządu Grano Group.

Sieć Grano Hotels w minionym roku mocno angażowała się również w działania skierowane do lokalnej społeczności.

Zorganizowaliśmy m.in. dwie edycje Turnieju Number One Cup zrzeszającego młodych adeptów piłki nożnej. Objęliśmy także Mecenatem Euro Chamber Music Festival, czyli największy w północnej Polsce festiwal muzyki kameralnej. Byliśmy partnerem festiwalu Męskie Granie w Gdańsku oraz meczu FC SHAKHTAR. Braliśmy również udział w biegu Race For the Cure organizowanym przez Fundacja OmeaLife, a także aktywnie wspieraliśmy uchodźców z Ukrainy. Wszystkie działania prowadziliśmy zgodnie z nowymi regułami w obszarze CSR opracowanymi dla całej grupy – podkreślił Łukasz Pawlina, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Grano Hotels.

