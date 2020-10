Sieć Grano Hotels z własną aplikacją mobilną

Sieć Grano Hotels wystartowała z nową aplikacją mobilną umożliwiającą wyszukiwanie i rezerwowanie noclegów. Narzędzie pozwala także na zarządzanie rezerwacjami i fakturami za pobyty, a ponadto posiada wbudowaną bazę wiedzy na temat poszczególnych obiektów. Gratkę dla miłośników technologii oraz osób szczególnie dbających o bezpieczeństwo w dobie pandemii stanowi wbudowana funkcja mobilnego check-in oraz check-out, a także dostęp do mobilnego klucza do pokoju w aplikacji.

Grano Hotels to jedna z najnowszych i najszybciej rozwijających się sieci hotelarskich nad polskim morzem. W ramach brandu funkcjonują już cztery obiekty: trzygwiazdkowy Hotel Number One by Grano i Grano Apartments (wcześniej Apartamenty Nowa Motława), goszczące turystów od 2017 roku oraz czterogwiazdkowy Hotel Grano i Grano Apartments Old Town, otwarte w 2020 r. Wszystkie obiekty sieci mieszczą się na malowniczej Wyspie Spichrzów w Gdańsku.

Kolejnym krokiem na drodze dynamicznego rozwoju sieci jest premiera autorskiej aplikacji mobilnej „Grano Hotels”, dostępnej w sklepach Google Play i App Store. Nowe narzędzie pozwala na łatwe wyszukiwanie i rezerwowanie pobytów we wszystkich obiektach sieci za pomocą kilku kliknięć. Aplikacja posiada wbudowaną funkcję zarządzania wszystkimi dotychczasowymi rezerwacjami i fakturami za pobyty. Jej użytkownicy mogą w łatwy sposób i o każdej porze zmienić bądź anulować aktualną rezerwację oraz sprawdzić jej szczegóły. Aplikacja umożliwia także mobilny check-in, check-out oraz dostęp do mobilnego klucza do pokoju. Istotne udogodnienie stanowi również baza wiedzy na temat obiektu, w którym ma miejsce nocleg, pogody w Trójmieście czy atrakcji, które odbywają się w okolicy czasie pobytu gościa.



- Nowa aplikacja to świetne rozwiązanie m.in. dla naszych powracających gości, którzy chcą szybko i łatwo rezerwować kolejne pobyty czy rozliczać faktury za poprzednie noclegi. Aplikacja ma wysoce przejrzysty i intuicyjny interfejs, dzięki czemu jest łatwa w użyciu. Rewolucyjne na rodzimym rynku turystycznym rozwiązania, takie jak mobilny check-in i check-out oraz mobilny klucz do pokoju są szczególnie istotne w dobie pandemii – pozwalają nam jeszcze wyżej podnieść standardy bezpieczeństwa obowiązujące w naszych obiektach. Za pomocą nowego narzędzia i jego kompleksowej funkcjonalności chcemy wyznaczać nowe trendy na rynku, który powinien iść z duchem czasu – mówi Łukasz Pawlina, dyrektor sprzedaży i marketingu w Grano Hotels.



Sieć Grano Hotels przygotowała rabat w wysokości 20 proc. na pobyt w dowolnym obiekcie brandu dla osób, które pobiorą aplikację mobilną.