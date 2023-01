W 2022 r. byli aktywni nie tylko podróżni, lecz także hotelarze, którzy domykali projekty sprzed pandemii i podejmowali nowe działania na rzecz rozwoju. B&B HOTELS jest tego doskonałym przykładem.

Mówiąc o 2022 roku w B&B HOTELS Polska, należy wspomnieć przede wszystkim o otwarciu dwóch nowych hoteli tej marki w Polsce.

W maju pierwszych gości przyjął B&B HOTEL Lublin Centrum ze 130 pokojami.

Niespełna miesiąc po otwarciu hotelu w Lublinie, rozpoczął działalność B&B HOTEL Poznań Old Town ze 156 pokojami, będący największym dotąd obiektem B&B HOTELS w Polsce.

Oba hotele, podobnie jak inne obiekty tej międzynarodowej sieci, wyróżniają się doskonałą lokalizacją oraz indywidualnym wystrojem wnętrz inspirowanym lokalną tradycją i architekturą – szczególnie części wspólnych, za których aranżacją stoi renomowana pracownia projektowa Tremend.

Grupa B&B HOTELS wielokrotnie podkreślała, że Polska stanowi ważny kierunek w strategii jej rozwoju na najbliższe lata i krok po kroku podąża tym śladem. Komfortowe hotele B&B HOTELS znajdziemy już w Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Krakowie, Nowym Targu, Rzeszowie, Lublinie oraz Poznaniu. Tym samym popularna sieć zakończyła 2022 rok z dziesięcioma hotelami w portfolio, oferującymi łącznie prawie 1200 pokoi. Już niebawem te liczby mogą ulec zmianie, bo B&B HOTELS ma w stosunku do Polski bardzo ambitne plany.

Jeszcze przed końcem 2022 roku sieć ogłosiła, że wkrótce zadebiutuje w kolejnym województwie – tym razem świętokrzyskim. Umożliwi jej to długoterminowa umowa najmu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 19 w Kielcach, podpisana w listopadzie 2022 z DHC Projekt 1, spółką należącą do Aviato i Harvent Capital. Zgodnie z ustaleniami stron, wynajmujący aktualnie prowadzi w obiekcie prace remontowe, mające na celu modernizację hotelu i dostosowanie go do standardów i potrzeb sieci. Po ich ukończeniu w budynku swoje podwoje otworzy hotel B&B HOTEL Kielce Centrum.

Warto zauważyć, że B&B HOTEL Poznań Old Town, a także planowany obiekt w Kielcach to owoce strategii B&B HOTELS Polska zapoczątkowanej w 2019 roku w Nowym Targu i Rzeszowie, koncentrującej się na rozwoju sieci poprzez najem nieruchomości.

Beatrice Bouchet, prezes zarządu B&B HOTELS Polska.

Rok 2022 był dla nas bardzo aktywny. Otworzyliśmy hotele w Lublinie i w Poznaniu, a także sfinalizowaliśmy umowę najmu, dzięki której już niebawem będziemy mogli zapewnić komfortowy nocleg w przystępnej cenie osobom podróżującym do Kielc – mówi Beatrice Bouchet, prezes zarządu B&B HOTELS Polska.

Podkreśla, że w 2023 roku sieć nadal będzie poszukiwać możliwości dalszego rozwoju z wykorzystaniem modelu opartego na długoterminowym najmie nieruchomości. - Na mapie Polski wciąż jest wiele miast, w których chcielibyśmy zagościć z naszą marką. Szukamy inwestorów – właścicieli nieruchomości, skłonnych dostosować obiekt do wymagań naszej sieci, a następnie nam go udostępnić na okres przynajmniej 10 lat. Celujemy nie tylko w stolice województw, lecz także w mniejsze destynacje, dysponujące wysokim potencjałem w zakresie turystyki biznesowej i/lub rekreacyjnej – podsumowuje.

