Sieć Vienna House wspiera Ukraińców. "Chcemy, by pomoc była celowa i długofalowa"

Vienna House to przedsiębiorstwo hotelarskie z siedzibą w Wiedniu. W tej chwili firma pod sobą 40 hoteli, w tym 6 w Polsce: w Warszawie, Międzyzdrojach, Łodzi, Katowicach i dwa obiekty w Krakowie. Użyte w nazwie marki słowo "Vienna” odwołuje się do pochodzenia firmy, słynnej jakości życia i gościnności. „House” to z kolei miejsce, w którym ludzie przebywają razem, a gospodarz dba o przyjaciół i gości.

Vienna House zapowiada celową i długofalową pomoc

- Nasi ukraińscy sąsiedzi znaleźli się w tragicznej sytuacji i potrzebują każdej możliwej pomocy od społeczności międzynarodowej – zarówno na poziomie wsparcia państwowego, jak i indywidualnego. Każdy uchodźca z Ukrainy to odrębna, często tragiczna historia i jest to zrozumiałe, że pomagamy w miarę naszych możliwości i dostępnych zasobów - mówi Katarzyna Strojna-Szwaj, Regional Communication & Social Media Manager Vienna House w rozmowie z PropertyNews.pl.

Jak dodaje, wsparcie oferowane przez Vienna House to m.in. udostępnienie Ukraińcom pokoi i organizacja zbiórek najpotrzebniejszych rzeczy we współpracy z organizacjami pozarządowymi. - Poszczególne hotele przeznaczają też specjalne fundusze na zakup potrzebnych rzeczy, np. środków medycznych. W pomoc mocno angażują się także pracownicy. Zależy nam, aby wsparcie była celowe i trafiało w odpowiednie miejsce.

Katarzyna Strojna-Szwaj Fot. materiały prasowe Vienna House

"W niektórych hotelach mieszkają już ukraińskie rodziny"

W polskim zespole Vienna House są także osoby narodowości ukraińskiej. - Pomagamy im w każdy możliwy sposób. Dajemy im możliwość wyjazdu z dnia na dzień, jeśli zdecydują się wrócić na Ukrainę, by bronić swojej ojczyzny. Hotele oferują pokoje dla ich rodzin lub przyjaciół, którzy uciekają z Ukrainy. W tej chwili w niektórych naszych hotelach mieszkają już ukraińskie rodziny, a zespoły hotelowe organizują dla nich zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, takich jak zabawki, ubrania, leki - wymienia Katarzyna Strojna-Szwaj.

Pomoc oferują nie tylko polskie hotele. - Nasze obiekty w Czechach, Rumunii, Niemczech i na Słowacji również pomagają Ukraińcom, okazując solidarność i oferując rzeczy pierwszej potrzeby i pokoje.

Sieć Vienna House otwarta na przyjmowanie uchodźców do pracy

Jak zapowiada przedstawicielka firmy, Vienna House będzie pomagał Ukraińcom przez dłuższy okres. Jeśli uchodźcy będą chcieli znaleźć w sieci pracę, na obywateli Ukraińskich czekają wakaty. - Możemy i chcemy zrobić więcej, wspierając rodziny ukraińskie długofalowo. Jesteśmy otwarci na przyjmowanie uchodźców do pracy w Vienna House. Brak znajomości języka nie powinien być przeszkodą, ponieważ każde stanowisko w hotelu wymaga innych kwalifikacji - podsumowuje Katarzyna Strojna-Szwaj.