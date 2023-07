1 września 2023 r. mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące m.in. kontroli skarbowej. Wejdą, o ile parlament zdąży przegłosować ustawę. Ma ona uszczelnić system podatkowy m.in. w zakresie podatku od wynajmu mieszkań np. przez Airbnb.

Nowe przepisy o kontroli mają wejść w życie w Polsce 1 września 2023 r.

Projektodawcy chcą w ten sposób zwiększać wpływy do budżetu państwa.

Na podstawie dyrektywy UE operatorzy platform będą mogli żądać od użytkowników danych o zarobkach, by przekazać je potem urzędom skarbowym.

Według ocen ekspertów, konsekwencje dla jeśli np. wynajmujący odmówi platformie przekazania danych o transakcjach, musi się liczyć z zablokowaniem konta i należnych środków.

Od 2024 r. serwisy pośredniczenia wynajmem będą musiały także dostarczać skarbówce dane wsteczne - za okres od początku 2023 r.

Dla platform, które nie będą przekazywać danych urzędom przewidziano gigantyczne kary, nawet do 5 mln zł. To ma wymusić na platformach egzekwowanie przekazywania danych od użytkowników. Na ociągających się z przekazywaniem danych, jak zauważa m.in. wyborcza.pl, łatwo przygotować bat w postaci groźby ograniczeń dostępie do kont i środków.

Pojawiły się już wątpliwości, czy rzeczywiście platformy mają takie prawo. Rozwiewa je Konrad Kurpiewski, z PwC Polska: - Nie ma podstaw do twierdzenia, że platformy nie mogą występować do sprzedających na e-platformach o dane potrzebne dla urzędów skarbowych - mówił wyborczej.biz

Wyjściem dla niechętnych dzielenia się danymi nie będzie też ucieczka z rejestrowaniem działalności do innych krajów europejskich, bo zgodnie z dyrektywą przepisy przewidują transgraniczny transfer danych.

Według serwisu Airbnb już rozpoczął zbieranie od wynajmujących danych na temat kwot, długości najmu i identyfikacji podatkowej. Podobnych danych żąda Booking.com.

