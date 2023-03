Jak sektor turystyki radzi sobie z ograniczeniem śladu CO2? Światowa Organizacja Turystyki przedstawiła podczas ITB Berlin raport podsumowujące stosowane w turystyce metody pomiarów.

Według badania UNWTO, sektor turystyczny odpowiada za około osiem procent światowych emisji gazów cieplarnianych.

Podczas Międzynarodowych Targów Turystyczych ITB Berlin Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) zaprezentowała podsumowanie stosowanych w sektorze turystyki metod pomiarów śladu węglowego.

W przypadku branży zakwaterowania ogólnodostępna jest metodologia i bezpłatne narzędzie Carbon Measurement Initiative (HCMI).

Wyzwaniem w przypadku touroperatorów jest przede wszystkim zróżnicowanie praktykowanych przez nich modeli operacyjnych.

Destynacje turystyczne zmagają się z brakiem zasobów.

W Berlinie zakończyły się Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin. Najbardziej prestiżowa impreza branży turystycznej powróciła po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią. Jakie trendy i tendencje rządzą turystyką w postpandemicznym świecie? Z pewnością na czoło wysuwa się ekologia i kwestie zrównoważonego rozwoju.

Ruch pasażerski tworzy emisje

W kontekście turystyki i będącego jej nieodłącznym elementem podróżowania, potrzeba ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jest jednym z najważniejszych aspektów ekologii i ochrony klimatu. Według badania UNWTO, sektor turystyczny odpowiada za około osiem procent światowych emisji gazów cieplarnianych.

Emisje gazów cieplarnianych z ruchu pasażerskiego stanowią dużą część globalnego śladu węglowego. Dlatego też UNTWO postanowiła zbadać stosowane obecnie metody pomiarowe stosowane właśnie w turystyce.

Dla każdej koncepcji potrzebujemy jednak rzeczy: danych uzyskanych z odczytów - zaznaczał Dirk Gläser, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju UNWTO, przemawiając na ITB Berlin 2023.

W 2021 r. przeprowadzone zostało globalne badanie, mające na celu lepsze zrozumienie obecnych środków ochrony klimatu w sektorze turystycznym. Na kwestionariusz odpowiedziało ponad 1000 przedstawicieli destynacji turystycznych, firm i organizacji ze 131 krajów.

Przedstawiciele branży turystycznej mają do dyspozycji i korzystają z różnych narzędzi, które umożliwiają im obliczanie śladu CO 2 . Okazuje się jednak, że każdy z segmentów rynku stoi przed innymi wyzwaniami, a niektóre segmenty zdają sobie radzić lepiej niż inne.

Branża hotelowa z największym doświadczeniem

W przypadku branży zakwaterowania ogólnodostępna jest metodologia i bezpłatne narzędzie Carbon Measurement Initiative (HCMI), umożliwiające hotelom obliczanie śladu węglowego w obiektach hotelowych i na ich terenie. Sektor zakwaterowania jest w o tyle dobrej sytuacji, że HCMI jest powszechnie dostępną metodą.

Oprócz HCMI wiele firm opracowuje także własne rozwiązania i instrumenty, które oferują uproszczone podejście do prowadzenia pomiarów. Międzynarodowe firmy korzystają także ze swoich niestandardowych systemów pomiarowych, a członkowie organizacji takich jak Greenkey mają do dyspozucji usługi pomocnicze dedykowane ich członkom.

Touroperatorzy stosują różne modele operacyjne

Wyzwaniem w przypadku touroperatorów jest przede wszystkim zróżnicowanie praktykowanych przez nich modeli operacyjnych, utrudniające pozyskiwanie porównywalnych pomiarów.

Wśród narzędzi i metod dostępnych dla organizatorów wycieczek jest wiele różnych podejść. Część firm decyduje się na usługi konsultantów zewnętrznych. Duży toureparator Much Better Adventures zdecydował się na przykład na metodę open source, motywując swój wybór w ten sposób: „Współpracujemy w 100 procentach z lokalnymi, niezależnymi firmami, unikając w ten sposób pośredników, nieefektywności i dopłat." Touroperatorzy sięgają również po narzędzia takie jak atmosfair, kalkulatory ICAO czy Sustainable Travel International.

Oddzielne wyzwanie stanowi transport lotniczy, co do którego włączenia do pomiarów brak jednogłośnego konsensusu.

Destynacje turystyczne stoją przed wyzwaniem

UNWTO określił destynacje turystyczne jako najmniej zaopatrzone w zasoby, a przy tym stojące przed złożonym wyzwaniem zrozumienia obowiązujących je ról i ograniczeń. Jednak również tutaj dostępnych jest wiele możliwości dokonywania pomiarów śladu CO 2 .

Jedną z nich jest inicjatywa Measuring Sustainable Tourism (MST), określająca standardy dokonywania pomiarów. Oprócz MST, której implementacja odbywa się na poziomie krajowym, istnieją również model input-output stosowany przez Uniwersytet Qeensland, niestandardowe kalkulatory nadzorowane przez organizacje zarządzające destynacjami turystycznymi (DMO), kalkulator Co2rism czy kalkulator open source Ademe.

