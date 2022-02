Sofitel Warsaw Victoria zaprasza gości do nowych wnętrz restauracji La Brasserie Moderne

Sofitel Warsaw Victoria zaprasza gości do odświeżonych wnętrz restauracji La Brasserie Moderne. Jest też nowe menu. Karta dań skomponowana przez szefa kuchni Macieja Majewskiego podkreśla odświeżone właśnie wnętrza. Lokal zaprasza do skosztowania m.in. dzikiego brokuła z pastą miso udekorowanego wakame oraz dorsza skrei z mulami.

Sofitel Warsaw Victoria zaprasza gości do odświeżonych wnętrz restauracji La Brasserie Moderne. Z tej okazji Szef Kuchni Maciej Majewski, przygotował nowe, wykwintne menu. Goście będą mogli delektować się potrawami pełnymi orzeźwiających akcentów, nawiązujących jednocześnie do zbliżającej się wiosny.

W nowym menu połączono francuską nowoczesność i lokalne inspiracje

Sofitel Warsaw Victoria, zlokalizowany w samym sercu Warszawy, przy pl. Piłsudskiego, nieopodal Teatru Wielkiego, Ogrodu Saskiego czy Zamku Królewskiego to ikoniczne miejsce na mapie Warszawy. Hotel zaprasza gości do świata doświadczeń kulinarnych we francuskim stylu serwowanych w La Brasserie Moderne. Odświeżone właśnie wnętrza restauracji podkreśla nowe menu, skomponowane z tej okazji przez szefa kuchni, Macieja Majewskiego. Propozycje łączące francuską nowoczesność i wyrafinowanie z lokalnymi inspiracjami, rozpieszczą podniebienia nawet najbardziej wymagających gości.

Propozycje szefa kuchni to oryginalnie zaserwowane łosoś, dorsz czy kaczka

W menu znajdziemy dania podkreślające rozmaitość sezonowych składników. Warto zacząć od przystawek, spośród których na uwagę zasługuje dziki brokuł z pastą miso udekorowany wakame. Szczególnym uznaniem gości cieszy się stała autorska pozycja w menu, stanowiąca dumę restauracji – łosoś gravad lax z chrzanem i koperkiem. Wśród zup znajdziemy natomiast m.in. krem z pietruszki wzbogacony gruszkowym aromatem oraz orzechami włoskimi.

Co na danie główne? Tutaj godny polecenia jest wyborny dorsz skrei z mulami. Uwagę zwraca też kaczka confit serwowana w akompaniamencie czerwonej kapusty i suski sechlońskiej, czyli tradycyjnych suszonych śliwek wywodzących się z rejonu doliny Dunajca. Dopełnieniem wspaniałej uczty będą wyszukane desery, między innymi twaróg z nutą mięty i marakui, beza cytrynowo-jabłkowa oraz domowe lody i sorbety.

Restauracja stawia na świeże, sezonowe składniki

- Do wszystkich przygotowywanych przez nas dań podchodzimy w wyjątkowy sposób. Każda pora roku to okazja do przedstawienia potraw od nieco innej strony. Sprzyja temu dostępność świeżych składników pojawiających się sezonowo. Dokonując ich przemyślanej fuzji staramy się zaakcentować nie tylko francuską duszę marki Sofitel, ale też rozmaitość lokalnych smaków. Misja ta przyświeca mi od początków kariery kulinarnej, a doceniona została przez gości z całego świata - podkreśla Maciej Majewski, szef kuchni La Brasserie Moderne.

Zespół La Brasserie Moderne poleca również menu degustacyjne połączone z selekcją pierwszorzędnych win, z których słynie restauracja.