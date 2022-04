SOIT w walce przeciwko szarej strefie w turystyce biznesowej

Debata będzie miała na celu ukazanie problemów związanych z niestosowaniem ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych przez podmioty turystyczne, w tym organizujące wyjazdy incentive.

Paneliści poruszą temat świadomego i nieświadomego łamania przepisów ustawy przez podmioty prowadzące niektóre rodzaje działalności, co skutkuje zaburzeniem konkurencyjności na rynku oraz brakiem właściwej ochrony dla podróżnych.

– “Mam wrażenie, że w ciągu ostatnich dwóch lat, sytuacja w branży turystycznej i MICE znacząco się pogorszyła w wielu aspektach. Pojawiają się dokładnie te same problemy, z którymi mierzyliśmy się 10 lat temu, kiedy tworzyliśmy stowarzyszenie SOIT. Wyzwania dotyczą zarówno współpracy na linii klient-agencja, jak i powiększającej się szarej strefy.

Po pierwsze, nie mając rozeznania, która firma przetrwała, klienci wysyłają zapytania o ofertę do zbyt wielu podmiotów, zamiast zbadać potencjał rynku poprzez zapytania RFI (request for information). Niestety obserwujemy także przypadki zmian warunków zamówień i płatności na nowe, które z perspektywy organizatorów są niekorzystne i nie uwzględniają specyfiki usług incentive oraz sytuacji rynku będącego na etapie odbudowy po 2 latach pandemii. Podkreślam, że członkowie SOIT to firmy z ugruntowaną pozycją na rynku, wszyscy posiadają gwarancje ubezpieczeniowe adekwatne do zakresu ich działalności (powyżej 300.000 zł) i wszyscy przetrwali ten trudny czas.

Tymczasem wiele firm z sektora MICE i turystyki upadło, a wiele dokonało znaczących zmian strukturalnych, personalnych i zredukowało zespoły. Drugi temat, z którym się mierzymy to powiększająca się rzesza podmiotów działających nielegalnie. Z niepokojem śledzimy sytuacje, kiedy to firmy organizują wyjazdy powyżej 24 godzin z przynajmniej dwiema usługami, bez wpisu do ewidencji organizatorów turystyki czy naciągają Klientów na “wyjazdy życia”, które się w rzeczywistości nie odbyły. Czas zacząć mówić głośno o szkodliwości społecznej i biznesowej szarej strefy w turystyce. Czas przejść od słów do czynów i wypracować mechanizmy, które powstrzymają nieuczciwe podmioty” – mówi Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes SOIT, która poprowadzi wstęp do panelu.

– Wybór, przed jakim stoimy, to profesjonalizacja rynku, budowanie go z i dla dobra klientów albo powrót do “amatorszczyzny”, braku zabezpieczeń, rozdrobnienia rynku i niskiej jakości produktu dla klienta. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wprowadziła mechanizmy profesjonalizacji rynku. Sęk w tym, że szczególnie w zakresie egzekucji zapisów ustawowych nie jest najlepiej. To generuje sytuacje nierówności na rynku i niejako poszkodowanie podmiotów działających zgodnie z literą prawa, zabezpieczających klientów wobec podmiotów działających pomimo istniejącego prawa – wyjaśnia Łukasz Adamowicz, Prezes RPSiW TUgether oraz wiceprezes SOIT.

– Niestety medialne ostatnio przypadki klientów poszkodowanych przez przedsiębiorców działających “poza prawem” odbijają się na całym rynku. Cieszę się, że organizacje samorządowe będące liderami w swoich obszarach: turystyki indywidualnej, turystyki biznesowej oraz organizacji spotkań i wydarzeń łączą siły, aby wspólnie tworzyć rynek praworządny, a przez to lepszy dla klientów i przedsiębiorców. Mamy świadomość, jak ważny dla rozwiązania problemu “szarej strefy” jest aspekt edukacji rynku i mam tu na myśli zarówno przedsiębiorców, jak i zleceniodawców, ale także instytucje kontrolne. Nasz panel jest pierwszym wspólnym działaniem na rzecz edukacji - wyjaśnia Łukasz Adamowicz, Prezes RPSiW TUgether oraz wiceprezes SOIT.

Jako finał panelu, trzy branżowe organizacje: SOIT, Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether i Polska Izba Turystyki, planują podpisanie listu intencyjnego dotyczącego podjęcia wspólnych działań nad stworzeniem samorządowego mechanizmu monitorowania problemu szarej strefy. Nowa inicjatywa stawia sobie za cel m.in. szerzenie wiedzy o obowiązkach ustawowych, monitorowanie przypadków omijania ustawy oraz wspieranie mechanizmów kontrolnych.

W panelu dyskusyjnym udział wezmą członkowie organizacji i stowarzyszeń, eksperci branżowi oraz goście specjalni: Łukasz Adamowicz, Wiceprezes SOIT, Wiceprezes Grupy BFC i Prezes RPSiW TUgether; Konrad Wielgórski, Członek Zarządu SOIT oraz Prezes Zarządu i współzałożyciel agencji *Bespoke; Dominik Borek, Dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki; Katarzyna Szepczyńska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Turystycznych i Osobowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz reprezentantka Polskiej Izby Ubezpieczeń; Paweł Niewiadomski, Prezes Polskiej Izby Turystyki oraz Renata Mentlewicz, Dyrektor Zarządzająca ds. Funduszy i Dyrektor Departamentu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Panel poprowadzi Krzysztof Pobożniak, członek SOIT oraz Prezes, założyciel i właściciel Haxel Events & Incentive.

10. edycja konferencji Meetings Week Poland odbywa się w dniach 21-27 kwietnia w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.