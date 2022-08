Spółka BBI Development wspólnie z Archidiecezją Warmińską planują budowę hotelu. Nowe informacje

Od lat wiadomo, że w Rybakach niedaleko Olsztyna, na działce należącej do kościoła, ma powstać nowoczesny hotel oraz osiedle domów jednorodzinnych. Inwestycję zrealizuje specjalnie powołana spółka, w której część udziałów ma Archidiecezja Warmińska, a część znany deweloper BBI Development. Teraz znany jest koszt inwestycji i termin jej realizacji.

W ramach koncepcji w Rybakach, w gminie Stawiguda obok Olsztyna ma powstać hotel z ok. 350 pokojami, część rekreacyjna oraz kompleks małych domów, przeznaczonych do sprzedaży indywidualnym nabywcom.

Projekt, który aktualnie jest w fazie przygotowania, realizuje spółka BBI Development wspólnie z Archidiecezją Warmińską.

Całość powstanie na nieruchomości o powierzchni około 16,5 ha.

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi około 300 mln zł.

Przypomnijmy, że w Rybakach nad Jeziorem Łańskim ma powstać nowoczesny, idealnie wkomponowany w otoczenie hotel. O tej inwestycji mówi się od kilku lat. A im bliżej końca uchwalania przez gminę planu zagospodarowania dla terenu, gdzie miałaby powstać hotel, tym większa nagonka na inwestora i na jego plany.

Inwestorem jest specjalnie powołana spółka Projekt Rybaki-Łańska, w której Archidiecezja Warmińska ma 51 proc. udziałów, a BBI Development 49 proc.

Według zamierzeń będzie to obiekt hotelowy średniej wielkości wraz z zespołem domów, salą konferencyjną, strefą prozdrowotną i spa. Zajmie zaledwie 10 proc. z 16,5-hektarowej działki i pomieści maksymalnie 600-700 osób w ok. 350 pokojach.

Nie planujemy budowy żadnego ogromnego obiektu, co niektórzy próbują nam zarzucać, insynuując, że będzie to hotel na dwa tysiące gości, gdy w rzeczywistości będzie maksymalnie ich 700. To jest po prostu celowa manipulacja, która ma na celu zablokowanie inwestycji. Wiemy o tym, że za działania z obszaru czarnego PR odpowiada agencja lobbingowa, która wprowadza w błąd na temat naszej inwestycji także parlamentarzystów. Analizujemy tę sytuację z prawnikami, ponieważ kłamią na nasz temat w sposób niewyobrażalny - tłumaczy Rafał Szczepański, prezes zarządu spółki Projekt Rybaki-Łańsk.

Plany budowy kompleksu hotelowego nie spodobały się niektórym okolicznym mieszkańcom. Jak informuje portal olsztyn.com.pl, sceptycy budowy wystosowali petycję do wójta Stawigudy, pod którą podpisało się ok. 3,5 tysiąca osób. Krytykują m.in. projektowany plan zagospodarowania, bo jak wskazują, dopuszcza on m.in. gęstą zabudowę przy zachowaniu tylko 40 proc. powierzchni biologicznie czynnej. Podkreślają też, że Rybaki i jezioro Łańskie znajdują się w obszarze Natury 2000 w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.

Koncepcja hotelu nastawiona jest na poszanowanie przyrody. Po jego terenie mają poruszać się pojazdy elektryczne. – Budynki będą efektywne energetycznie (...). Zostaną wyposażone w system ogrzewania, czerpiący energię z pomp ciepła i gazu, a prąd będzie pozyskiwany m.in. z własnej instalacji fotowoltaicznej – podkreśla Rafał Szczepański.

Dziś wiadomo już, że szacunkowy koszt inwestycji wynosi około 300 mln zł. Kościelnym wkładem do tego przedsięwzięcia jest grunt nad jeziorem, odzyskany przez diecezję po roku 1989, o powierzchni 16,5 ha, wart ponad 17 mln zł. Budowa, która według planów ruszy jeszcze w 2022 r. powinna być zrealizowana za trzy lata.