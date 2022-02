Sportowe emocje w hotelach Campanile

Hotele Campanile z okazji ważnych wydarzeń sportowych od lat organizują strefy kibica.

Sport Zony działają w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Campanile zadbało również o bogate menu kibicowskich przekąsek i napojów.

– Sport Zony to dla nas świetna okazja do włączenia się w życie lokalnych społeczności. Nic bowiem nie łączy tak, jak podziwianie wyczynów najlepszych atletek i atletów z całego świata. Z radością zapraszamy naszych gości hotelowych i mieszkańców okolicy do wspólnego przeżywania sportowych emocji! Nasi szefowie kuchni jak zwykle stanęli na wysokości zadania. W tym sezonie serwujemy klasycznego hat tricka, czyli wybór trzech rzemieślniczych burgerów w zestawie z frytkami i orzeźwiającym napojem – mówi Danuta Marcinkowska, PR & marketing coordinator, Louvre Hotels Group.

To jednak nie koniec atrakcji. Na wszystkich, którzy wybiorą się do Campanile po pracy, by spędzić miłe popołudnie w towarzystwie przyjaciół, czeka specjalna karta Happy Hours z wyborem autorskich koktajli. Miksologia jako recepta na ziąb za oknem? To brzmi jak pomysł! Zwłaszcza że koktajle kuszą nie tylko smakiem, ale i ceną. Promocja obowiązuje do końca marca!

Campanile to wiodąca marka Louvre Hotels Group z segmentu midscale. Założona w 1976 roku we Francji jako rodzinny biznes, dziś jest prawdziwie globalnym brandem, który dba o dobre chwile gości w 14 krajach na 3 kontynentach.