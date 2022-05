Sprawdź, jak pracuje się w hotelu. Dzień otwarty hotelarstwa w Szczecinie

Praca w hotelu to nie tylko recepcja czy room service. Dzisiaj w hotelu miejsce dla siebie znajdzie każdy – bez względu na doświadczenie i staż pracy. We wtorek, 17 maja, w hotelu Novotel Szczecin Centrum odbędzie się dzień otwarty. Każdy będzie mógł dowiedzieć się na czym polega praca w hotelu od kuchni, poznać aktualne oferty i odbyć rozmowy kwalifikacyjne.

Hotelarze chcą zachęcić każdego, kto poszukuje pracy czy szans na rozwój, do spróbowania swoich sił w hotelarstwie.

Na uczestników czekają stanowiska poświęcone wybranym zawodom i specjalizacją, na których będą mogli poznać pracę od kuchni i jej kulisy prezentowane przez pracowników.

"U nas nie ma miejsca na nudę, a w hotelu odnajdzie się każdy, kto lubi wyzwania i kontakt z ludźmi. W hotelu każdy dzień jest inny" - deklaruje Helena Pinkowska z ibis Styles Szczecin Stare Miasto.

Dzień otwarty hotelarstwa to inicjatywa, w ramach której hotelarze odsłaniają kulisy pracy w branży i zachęcają osoby szukające zatrudnienia i szans na rozwój zawodowy. Hotelowi eksperci czekają na chętnych 17 maja w Novotel Szczecin Centrum od godz. 9:00 do 17:00.

Branża, która w centrum stawia człowieka

W trakcie dnia otwartego każdy zainteresowany będzie mógł dowiedzieć się więcej o pracy w hotelarstwie i aktualnych rekrutacjach prowadzonych do już funkcjonujących, a także otwierających się w przyszłości hoteli.

- Hotelarstwo jest branżą, która zawsze w centrum stawia człowieka. Dlatego w tym zawodzie odnajdą się przede wszystkim osoby, które lubią kontakt i pracę z ludźmi. Poprzez organizację dnia otwartego chcemy dotrzeć do wszystkich poszukujących pracy i pokazać, że w hotelach pracują niesamowici ludzie pełni pasji, otwarci na ciągły rozwój. A szans na zdobycie nowych kwalifikacji jest mnóstwo. Wiele dyrektorów hoteli zaczynało od stanowisk operacyjnych - podkreśla Helena Pinkowska, dyrektor hotelu ibis Styles Szczecin Stare Miasto, który pierwszych gości przyjmie w te wakacje.

Do podjęcia pracy w hotelu nie jest dzisiaj wymagane konkretne doświadczenie czy kwalifikacje. Co więcej, to dobry wybór dla osób, które szukają zarówno pracy na dłużej, jak i na jeden sezon, chcąc spróbować swoich sił w nowym zawodzie. Przez cały dzień kandydaci będą mogli spotkać się z dyrektorem hotelu, by poznać wszystkie szczegóły i wymagania związane z pracą.

Praca w hotelu bez tajemnic

Na uczestników czekają stanowiska poświęcone wybranym zawodom i specjalizacją, na których będą mogli poznać pracę od kuchni i jej kulisy prezentowane przez pracowników. W szerokim wachlarzu ofert zatrudnienia są stanowiska na recepcji, obsłudze baru i restauracji, room service, a także w dziale audytu lub guest experience. Ponadto każdy z uczestników wydarzenia na gorąco będzie mógł odbyć rozmowę kwalifikacyjną.

- Zachęcamy każdego, kto szuka nowej zawodowej przygody, do odwiedzenia nas w Novotel Szczecin Centrum. Praca w hotelu to gwarancja nieograniczonych możliwości rozwoju czy zdobywania nowych umiejętności. U nas nie ma miejsca na nudę, a w hotelu odnajdzie się każdy, kto lubi wyzwania i kontakt z ludźmi. W hotelu każdy dzień jest inny – dodaje Helena Pinkowska.

Oferta skierowana jest także do Ukraińców

Dzień Otwarty to okazja, żeby skonfrontować swoje wyobrażenie o pracy w hotelu podczas bezpośredniej rozmowy z managerami hoteli i ich pracownikami. Przyjazna przestrzeń i ciepłe napoje stworzą dobre warunki do networkingu. Oferty pracy są także skierowane do osób z Ukrainy, dlatego podczas spotkań będzie można porozmawiać także z ukraińskojęzycznymi członkami zespołu, którzy udzielą wszelkich niezbędnych informacji.