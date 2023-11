Biuro podróży Join Up! od 25 grudnia 2023 r. wprowadza ofertę przelotów z portu lotniczego Rzeszów-Jasionka na Sri Lankę.

Czarterowe loty realizowane będą liniami SkyUp Airlines posiadającymi w swojej flocie Boeingi 737 oraz 737 MAX.

Zaplanowano 11 rotacji samolotu, w poniedziałki i czwartki co półtora tygodnia, do 8 kwietnia włącznie.

W zimowej ofercie są też loty czarterowe do egipskich kurortów - Hurghady. Marsa Alam i Sharm El Sheikh.

To obecnie najbardziej egzotyczna, transkontynentalna trasa czarterowa oferowana z naszego lotniska –skomentował Adam Hamryszczak, prezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Czarterowe loty realizowane będą liniami SkyUp Airlines. Fot. Mat. pras.

Wyspa na Oceanie Indyjskim słynie z urokliwych pozostałości po starożytnej cywilizacji, złotych plaż, plantacji herbaty, kauczuku czy palmy kokosowej. Natomiast architektura kolonialna z czasów, gdy rządzili tu Portugalczycy, Holendrzy i Anglicy, zachwyca przybyszy.

Mieszkańcy Podkarpacia i sąsiednich regionów chcą także w sezonie zimowym bezpośrednio z Rzeszowa latać na urlop do odległych ciepłych destynacji. Mam nadzieję, że Join Up! oraz inni touroperatorzy będą rozwijać tego typu ofertę w kolejnych sezonach – podsumował prezes Adam Hamryszczak.

W zimowej ofercie są też loty czarterowe do egipskich kurortów - Hurghady. Marsa Alam i Sharm El Sheikh - organizowane we współpracy z biurami podróży Anex, Coral Travel i JoinUp! Wśród 10 połączeń regularnych na pierwszy plan wybijają się połączenia do Włoch - PLL LOT do Mediolanu oraz Wizz Air do Rzymu. Embraery narodowego przewoźnika na krajowej trasie do Warszawy będą kursować aż 28 razy w tygodniu, zaś kolejnym hubem jest Monachium, dokąd codziennie nadal latać będą Bombardiery Lufthansy. Sześć obsłuży zaś Ryanair, który swoje Boeingi wysyła do Londynu (Stansted i Luton), Manchesteru, Bristolu oraz East Midlands w Wielkiej Brytanii oraz do Dublina (Irlandia).

