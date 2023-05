Początkowo w kamienicy o pięknej fasadzie znajdował się dom towarowy, po latach jego miejsce zajęła drukarnia, natomiast od 1997 roku budynek stał opustoszały. Nowy właściciel obiektu planuje stworzyć w nim centrum konferencyjno-weselne.

U zbiegu ulic Dworcowej i św. Ducha w Szczecinie stoi budynek powstały w 1900 roku.

Jego 120-letnia historia pełna jest wzlotów i upadków.

Początkowo w kamienicy o pięknej fasadzie znajdował się dom towarowy, po latach jego miejsce zajęła drukarnia, natomiast od 1997 roku budynek stał opustoszały, a po dawnym blasku pozostały tylko wspomnienia i fotografie.

Nowy właściciel obiektu planuje stworzyć w nim centrum konferencyjno-weselne z pokojami dla gości.

Rewitalizację kamienicy powierzono pracowni Tremend.

Architekci mają tu podwójne zadanie, bowiem projekt obejmuje gruntowną

rewitalizację zarówno bryły budynku, jak i jego wnętrz. Usunięta została najwyższa kondygnacja kamienicy, którą dobudowano w okresie powojennym, by wytrzymała drukarskie maszyny. Zastąpiły ją dwa dodatkowe poziomy. Ich nowa, stalowa konstrukcja będzie wizualnie lekka, a przeszklenia sprawią, że zintegruje się z zabytkową bryłą.

Stara Drukarnia w Szczecinie, fot. mat. pras.

Dodatkowo renowacji zostają poddane elewacje, a wnętrza zyskają nowe funkcje i wystrój. Zaprojektowana przez pracownię Tremend rewitalizacja kamienicy ma na celu przywrócić jej dawny blask.

Historia spotka się z teraźniejszością

W odnowionej Starej Drukarni powstanie przestrzeń, w której przeszłość spotka się ze współczesnością. Renowacja zewnętrznej elewacji z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów pozwoli poczuć magię historii tego miejsca. By jak najdokładniej odwzorować pierwotny wygląd budynku, architekci Tremend współpracują ściśle z konserwatorem zabytków.

Stara Drukarnia w Szczecinie, fot. mat. pras.

We wnętrzach Starej Drukarni czekać będą na gości aż trzy restauracje, klimatyczny klub jazzowy, nowoczesne centrum konferencyjno-eventowe oraz niespotykana dotychczas przestrzeń weselna z apartamentem dla nowożeńców stworzona według światowych standardów. Poza tym ekskluzywne i niepowtarzalne pokoje gościnne na 3 poziomach.

Pocztówka z wakacji

Szczecin jako miasto portowe na początku XX wieku był swoistym oknem na świat. To tu przybywały statki z towarami zza oceanu. W domu towarowym Juda, mieszczącym się na parterze dzisiejszej Starej Drukarni, można było nabyć odzież wykonaną z zagranicznych materiałów, a także tytoń, kakao i alkohol w sąsiadującym sklepie kolonialnym.

Stara Drukarnia w Szczecinie, fot. mat. pras.

Ta egzotyka towarów i klimat ówczesnego miejsca posłużyły architektom Tremend jako inspiracja do projektu wnętrz Starej Drukarni. Szeroko rozumiany eklektyzm w tym wypadku łączy w sobie nie tylko różne style, ale i kultury.

Architekci stworzyli wnętrza będące swojego rodzaju pocztówką wysyłaną z różnych portów podczas wyprawy dookoła świata. Znajdziemy tu niespotykaną roślinność inspirowaną dżunglą amazońską, afrykańskie kolory - zielony, złoty i czerwony, przeplatające się nawzajem, a dopełnieniem tej egzotycznej podróży jest gigantyczna żyrafa witająca gości w hotelowym lobby.

We wnętrzach Starej Drukarni nie zabraknie też odwołań do ówczesnego stylu Art Nouveau, który był popularny aż do wybuchu I wojny światowej i późniejszego Art Deco. Ciemne kolory ścian, miękkie welurowe materiały krzeseł i zasłon, lampy z ozdobnymi abażurami z frędzlami wprowadzające tajemniczy buduarowy klimat.

Stara Drukarnia w Szczecinie, fot. mat. pras.

Pokoje dla gości zaprojektowano tak, by mogli oni poczuć się w nich wyjątkowo i

luksusowo. Połączenie marmuru, złota i aksamitu idealnie podkreśla wysoki standard wykończenia i klimat wnętrz.

Modernizacja Starej Drukarni to jeden z największych projektów konserwatorskich w Szczecinie, dzięki któremu powstanie przestrzeń niezwykła, niepowtarzalna i łącząca historię z teraźniejszością. Goście obiektu będą mogli podziwiać zachowane elementy budynku, chociażby odwiedzając jedną z trzech planowanych restauracji. Oryginalne, odrestaurowane elementy będą obecne na różnych piętrach, dostępne dla odwiedzających.

