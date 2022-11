Pasternik w Starachowicach oczyszczony. Na dnie widać piasek, do niedawna zasłonięty metrową warstwą mułu. Metoda polskiego naukowca jest ekologiczna i tania.

Projekt rewitalizacji Pasternika opiewał na 23 mln. zł.

Finansowanie pozyskane wyniosło 19,5 mln. zł.

Trwają prace dotyczące zagospodarowania grobli od ul Radomskiej i do ulicy Kieleckiej.

Długość rewitalizowanego odcinka to blisko dwa kilometry.

Woda i dno zalewu oczyszczane były autorską metodą biologiczną Bioremediacja ACS Aqua Munda.

Technologia jest sprawdzona i skuteczna, dlatego firmy będą starać się o kontrakty także za granicą.

Na brzegach i na dnie zalewu Pasternik widać dziś czysty piasek. Tak właśnie działa polska technologia zwana bioremediacją ACS Aqua Munda. Metoda rozwijana wraz z polskimi naukowcami z ośrodków badawczych jest coraz bardziej skuteczna.

- Mamy na swoim koncie już ponad 300 oczyszczonych zbiorników w całej Polsce. Przywracamy Starachowicom wspaniały zbiornik, czysty i pachnący – mówił Przemysław Karwowski, szef firmy ACS Poland, podczas konferencji podsumowującej oczyszczanie zbiornika Starachowickiego.

Gwarancja na czystą wodę w zalewie obejmuje okres 9 lat.

Pasternik: lepsze życie w mieście

Włodarze miasta deklarują, że to ma być miejsce wypoczynku i rekreacji, chętnie odwiedzane przez mieszkańców miasta.

- Jeśli ktoś chciałby uruchomić działalność polegającą na wynajmie rowerków, kajaków i innych atrakcji wodnych, to prosimy, by zwrócił się bezpośrednio do urzędu. Taka prośba zostanie niezwłocznie pozytywnie rozpatrzona – deklarowali przedstawiciele Urzędu Miasta Starachowice podczas otwarcia zbiornika.

ACS Aqua Munda

Zalew Pasternik oczyszczany jest autorską metodą biologiczną. To sposób wynaleziony przez dr inż. Marcina Sitarka, ichtiologa z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Metoda nazywana jest bioremediacją ACS Aqua Munda. Rozwija ją i udoskonala wraz z naukowcami z innych ośrodków naukowo-badawczych. System opiera się na synergii działania właściwie dobranych mikroorganizmów wodnych.

Oczyszczanie zbiorników wodnych odbywa się dzięki biologicznemu rozkładowi zanieczyszczeń organicznych i większości nieorganicznych.

To możliwe, bo mikroorganizmy zostały przez niego dobrane w taki sposób, że muł na dnie zalewu, zawiesina w toni wodnej i inne zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie są dla nich pokarmem.

IMG_9468.JPG

Natlenianie wody i redukcja mułu

Wyzwania postawione przed firmami czyszczącymi akwen były mocno wyśrubowane. Należało oczyścić zalew bez użycia chemii, oraz - jak w przypadku części rekreacyjnej - bez użycia maszyn.

W taki sposób z dna zbiornika należało usunąć nie mniej niż 70 proc. osadu dennego i przywrócić - to znaczy podnieść – poziom tlenu przy dnie.

- Podczas monitoringu zbiornika i podczas wszystkich badań osadu i badań wody, prowadzonych komisyjnie, wyszło nam aż 80 proc. oczyszczenia dna zbiornika – mówił Przemysław Karwowski, prezes ACS Poland.

Prace na zbiorniku Pasternik dobiegają końca. Efekty są widoczne gołym okiem: na dnie widać piękny piasek. Aż trudno uwierzyć, że w niektórych miejscach jeszcze nie tak dawno była tu nawet 100-centrymetrowa warstwa mułu.

- Gdy 8 lat temu mówiłem, że trzeba się zająć rewitalizacją otoczenia zbiornika Pasternik i samym zbiornikiem, który musi zostać oczyszczony, wielu było niedowiarków – mówił Marek Materek, prezydent Miasta Starachowice, podsumowując proces rewitalizacji Pasternika.

Spektakularny efekt w dwa lata

Prace dotyczące oczyszczania dna zbiornika wodnego Pasternik trwały przez ostatnie dwa lata.

- Oczyszczone jest dno zbiornika po obu stronach grobli. A wyniki badań przekroczyły najśmielsze oczekiwania - mówił prezydent Marek Materek. - Każdy, kto wjeżdża do Starachowic, ogląda Pasternik przychodząc na groblę, każdy kto patrzy z okien wieżowców na Zakładowej albo podziwia zdjęcia z lotu drona może zobaczyć, że Pasternik się zmienił – mówił prezydent miasta.

IMG_9482.JPG

Zbiornik oczyszczono w części ujęciowej przy pomocy refulera. Maszyna pracowała na grobli, i dziś wyraźnie widać, że powierzchnia wody zwiększyła się diametralnie w stosunku do tej, jaka była w ostatnich kilkudziesięciu latach.

W przypadku części rekreacyjnej naturalne metody, opracowane przez specjalistów z konsorcjum zredukowały objętość osadu, a redukcja zanieczyszczeń dziś ma zdecydowany wpływ na zwiększenie bioróżnorodności zbiornika.

Konsorcjum ACS POLAND i ANW sp. z o.o.

Obie firmy wspólnie prowadzą prace dotyczące ekosystemów wodnych, między innymi na zalewie Pasternik. Konsorcjum powołało zespół interdyscyplinarny, który pracuje nad tym, by stosowana przez firmy technologia była coraz bardziej skuteczna. I rzeczywiście: nie ma sobie równych.

Osad był usuwany mechanicznie z tak wielkiej powierzchni jak część rekreacyjna zalewu, to koszt takiej operacji wyniósłby kilkadziesiąt mln. zł plus koszty utylizacji. znalazła lepsze wyjście. A zastosowane na Pasterniku rozwiązanie to światowy unikat.

- Jako jedyni w branży nie stosujemy żadnych środków chemicznych. Nasza technologia odtwarza także natlenienie wody w całym słupie wody, również przy dnie – wyjaśnia Przemysław Karwowski.

Rozwiązania chemiczne, między innymi woda utleniona w proszku jest stosowana w akwenach, żeby tlen przy dnie zbiorników wodnych odtwarzać.

- My to robimy wyłącznie przy zastosowaniu preparatów biologicznych. Monitorowaliśmy, jak schodził osad i jak wzrastała wartość tlenu miesiąc do miesiąca i rok do roku - mówi prezes ACS Poland.

To wyjątkowa metoda i coraz więcej samorządów z niej korzysta.

- Nasza firma co roku w okresie od maja do września oczyszcza około 30 zbiorników wodnych – wyjaśnia Karwowski.

IMG_9500.JPG

Jedyni w Europie czyszczą akweny etapami

Jako jedyni w Europie potrafią oczyścić każdy akwen, kawałek po kawałku. Przykładem pobliski zalew w Iłży. Zbiornik jest czyszczony fragmentami, zgodnie z tym, jak planowany jest budżet gminy.

- Naszym produktem sztandarowym jest czyszczenie kąpielisk. Przygotowujemy kąpieliska wraz ze strefą buforową akwenu. I mimo, że różne części zbiorników mogą mieć różne parametry ekologiczne, nie zdarzyło się nam, by w kąpieliskach pod naszą opieką był wysoki stan bakterii coli i enterokoków – mówi Karwowski.

Podczas różnych spotkań pokazuje swoje osiągnięcia naukowcom zajmującym się wodą i ochroną środowiska.

- Mówią nam, że zdarza się, że naukowiec spędza całe życie, by poprawić jakiś parametr badanej substancji o kilka procent. My mamy poprawę o kilkadziesiąt procent i to w każdym badanym parametrze wody. Myślę, że technologia jest eksportowa i już wkrótce będziemy się chwalić realizacjami za granicą – w imieniu konsorcjum firm deklaruje Przemysław Karwowski, prezes ACS Poland.

IMG_9471.JPG

Projekt: rewitalizacji Pasternika

Projekt rewitalizacji Pasternika opiewał na 23 mln. zł. - Finansowanie, które pozyskaliśmy wyniosło 19,5 mln. zł. Prace dotyczące oczyszczania już się zakończyły, natomiast trwają prace prowadzone przez drugą firmę, czyli firmę Anna-Bud, która wygrała postępowanie na zagospodarowanie grobli od ul Radomskiej, do rozwidlenia i w lewo, aż do ulicy Kieleckiej. Długość rewitalizowanego odcinka to blisko dwa kilometry.

Na kilkuset metrach od ul. Radomskiej pojawi się niskie oświetlenie grobli i kostka, po której będzie można się poruszać pieszo i rowerem. Dalej, przy wejściu na Pasternik pojawi się pergola, a także pomosty dla wędkarzy i pomosty pływające. Będą też nowe ławki i kosze na śmieci. Powstanie oświetlenie od ulicy Kieleckiej aż do rozwidlenia grobli. Na części użytku ekologicznego nie będzie, by nie zakłócać spokoju żyjących tam zwierząt i ptaków.

Toczą się prace dotyczące wyłonienia wykonawcy infrastruktury na północnej części zbiornika Pasternik. Tam wykonawca był już wcześniej wybrany, zaczął prace, ale zszedł z placu budowy. Dlatego poszukiwany jest nowy.

- Gdy tylko uporamy się z tym zadaniem także północna linia brzegowa zostanie zagospodarowana. W ramach tego samego postępowania zostanie wyłoniony wykonawca mostu na rzece Kamiennej, tak, żeby można było zakończyć pozostały odcinek grobli, czyli do Kamiennej, z mostem i przejściem do północnego brzegu - zapowiadają władze Starachowic.

Zalew Pasternik

Oczyszczanie zalewu Pasternik w Starachowicach jest prowadzone w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl