Starbucks otwiera kawiarnię w łódzkim kompleksie Hi Piotrkowska

Sieć kawiarni Starbucks otwiera 70. lokal w kraju, tym razem przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi w kompleksie Hi Piotrkowska. Jest to już druga lokalizacja w mieście, w którym Starbucks zyskał sobie stałe grono sympatyków.

Kawiarnia Starbucks w Łodzi została otwarta przy ulicy Piotrkowskiej 155, naprzeciw dworca tramwajowego, zwanego Stajnią Jednorożców.

Lokal mieści się na parterze jednego z trzech budynków kompleksu Hi Piotrkowska, którym zarządza firma Master Management Group.

Nowo otwarta kawiarnia o powierzchni 158 mkw. to 27 miejsc siedzących, w okresie letnim dodatkowo dostępne będą jeszcze 32 miejsca na patio.

- Cieszymy się, że kawiarnia Starbucks zyskała sobie sympatię mieszkańców miasta i że możemy zaprosić ich do kolejnej lokalizacji. Na najnowsze otwarcie przygotowaliśmy dla naszych gości proekologiczną niespodziankę. Od lat zachęcamy do odwiedzania kawiarni z własnym kubkiem, oferując zniżkę na zakup dowolnego napoju i widzimy, że coraz więcej osób korzysta z tego rozwiązania na co dzień. Chcąc zachęcić do inicjatywy również mieszkańców Łodzi, na otwarcie przy Stajni Jednorożców przygotowaliśmy aż 3 tysiące kubków wielokrotnego użytku Starbucks, które do zakupionego przez siebie napoju otrzymają pierwsi goście - mówi Katarzyna Pijanowska, Marketing Manager Starbucks Polska.

Dobra kawa w Hi Piotrkowska

Nowy lokal to nowoczesne wnętrze, w którym goście będą mogli przyjemnie i bezpiecznie spędzić czas. Wystrój stanowi połączenie charakterystycznych dla marki kolorów, elementów wykończenia i grafik nawiązujących do motywu syreny.

- Przy tworzeniu oferty handlowo – usługowej w Hi Piotrkowska, kierowaliśmy się między innymi potrzebą realizacji codziennych potrzeb pracowników powierzchni biurowych, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z marką Starbucks. Wierzymy, że kawiarnia przyciągnie wielu sympatyków dobrej jakości kawy i stanie się popularnym miejscem spotkań w samym centrum miasta – komentuje Anna Polak, dyrektor działu komercjalizacji w Master Management Group.

W menu znajdą się kawy składające się wyłącznie z najlepszej jakości ziaren Arabica, które wyszkoleni Bariści dopasują do indywidualnych upodobań każdego gościa. W kawiarni dostępne będą wszystkie napoje z oferty Starbucks, w tym również najnowsze świąteczne propozycje.

Nie zabraknie też bogatej oferty ciast, świeżych wypieków, czy codziennie przygotowywanych na miejscu kanapek. Ponadto w lokalu będzie można nabyć paczkowane kawy ziarniste, kubki ze stałej oferty, sezonowe kolekcje kubków termicznych oraz rozmaite akcesoria związane z marką, takie jak akcesoria do alternatywnego parzenia kawy.