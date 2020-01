Startuje rozbudowa Aquapark Wrocław

W ramach inwestycji wartej 11 mln złotych powstaną m.in. dwa nowe baseny.

Obecny kompleks Aquaparku Wrocław jest już jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Rocznie odwiedza go prawie dwa miliony gości, którzy mają do dyspozycji baseny wewnętrzne, zewnętrzne, zjeżdżalne, saunarium z ogrodem saunowym, fitness i siłownię, plaże i miejsca do wypoczynku.

Zarząd Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. postanowił zagospodarować dodatkowy fragment terenu, który graniczy z ulicą Petrusewicza od strony północnej, a ze Wzgórzem Andersa od strony zachodniej. Powstaną tam dwa zewnętrzne baseny wraz z budynkami – szatniowo-sanitarnym, technicznym i kasowym.

Po rozbudowie kompleksu goście aquaparku będą mieli do dyspozycji dwa nowe baseny zewnętrzne z powiększoną plażą. Pierwsza niecka będzie miała charakter rekreacyjny – jej powierzchnia wyniesie 425 mkw., a głębokość 1,20 m. Druga – o pow. 82 mkw. i głębokości 0,4 m – będzie przeznaczona dla dzieci.