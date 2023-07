Do Szczecina przypłynie dziś z Göteborga o godz. 10 wycieczkowiec The World. Zacumuje przy nabrzeżu bułgarskim, w tym samym miejscu co w 2007 r. A wypłynie ze Szczecina 16 lipca o godz. 21.

200-metrowy statek The World wpłynie dziś do Szczecina.

Ze względu na zanurzenie zacumuje przy nabrzeżu bułgarskim za chłodnią Gryfa.

To ekskluzywny wycieczkowiec, który już raz gościł w Szczecinie podczas regat. Szczecin cieszy się dużą popularnością wśród ekskluzywnych wycieczkowców rzecznych, które docierają do miasta m.in. z Berlina i pływają po Zalewie Szczecińskim. Zawinięć takich statków to nawet 80 w ciągu jednego roku Wycieczkowiec The World przypłynie ze szwedzkiego Göteborga dziś, 14 lipca, o godzinie 10 i zacumuje przy nabrzeżu bułgarskim (rejon Basenu Zachodniego na Łasztowni), w tym samym miejscu co w 2007 roku podczas regat. Natomiast wypłynie ze Szczecina w niedzielę o godzinie 21. Czytaj więcej Wyjątkowe regaty żeglarskie dla liderów biznesu Jak informuje portal gs24.pl, oceaniczny pasażerski statek The World zamiast kajut na pokładzie posiada 165 luksusowych apartamentów. To takie pływające mieszkania wykupione przez prywatne osoby. Koszt jednego apartamentu, w zależności od wielkości, pokładu, na którym się mieści, wynosi od 3 do 15 mln dolarów. Na statku nie brakuje miejsc rozrywki, ale też bary, sala bilardowa, kort tenisowy, bieżnia, spa, kino, a nawet sklepy. Na jego pokładzie płynie 180 pasażerów. The World wcześniej odwiedzał porty w szwedzkim Goteborgu, duńskim Skagen, niemieckiej Bremie, belgijskiej Antwerpii i brytyjskim Tilbury. Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

