Stowarzyszenie Branży Eventowej apeluje: nie odwołujcie wydarzeń przez wojnę w Ukrainie

Atak Rosji na Ukrainę wstrząsnął Polską i Polakami, którzy w naturalnym odruchu od pierwszych godzin wojny zaczęli nieść pomoc jej ofiarom.

„Nie inaczej zachowała się branża eventowa, która prócz wielkich serc i ogromnych chęci do dyspozycji oddaje każdego dnia swoje zasoby, wiedzę i doświadczenie. A do zaoferowania mamy naprawdę wiele – od wielkopowierzchniowych obiektów i profesjonalnych namiotów, przez flotę samochodową po grafików, drukarnie i wyspecjalizowanych animatorów. To wszystko pozwala nam uczestniczyć w niesieniu pomocy, na wszystkich jej etapach i będzie pozwalało angażować się dalej w budowanie przyjaznego środowiska naszym gościom z ogarniętej wojną Ukrainy. Jest tylko jedna, kluczowa sprawa – sami musimy mieć czym oddychać, by tlen dostarczać innym” - czytamy w apelu Stowarzyszenia Branży Eventowej.

MICE - ekspert w zarządzaniu kryzysowym

Branża eventowa jest jedną z najmocniej poszkodowanych pandemią. Z dnia na dzień jako pierwsza straciła nierzadko 90 i więcej procent przychodów. Miesiącami walczyła, by utrzymać się na powierzchni, zapewnić pracę i wynagrodzenie tysiącom pracowników.

„W naszej ocenie staliśmy się ekspertami w zarządzaniu kryzysowym i zarządzaniu zmianą w czasie rzeczywistym. I kiedy na horyzoncie pojawiła się nadzieja na normalizację sytuacji przyszedł kolejny, tym razem nieformalny lockdown. Zakontraktowane wydarzenia są odwoływane bądź przesuwane w czasie bezterminowo. Klienci się wycofują, my – po raz kolejny – walczymy z gigantycznym kryzysem, w który weszliśmy bogatsi o covidowe doświadczenia, ale znacznie ubożsi w siły i środki” - czytamy dalej w apelu stowarzyszenia.

Mimo wszystko branża chce pomagać i pracować, by tę pomoc móc nieść.

„Jesteśmy przekonani, że ogromna odpowiedzialność, jaką wzięliśmy na siebie jako kraj nie może i nie skończy się na zapewnieniu naszym gościom dachu nad głowa i dostępu do podstawowych praw i usług. To, czego już potrzeba, to również dbałość o kondycję psychiczną potrzebujących pomocy, ale i tych, którzy ją niosą. Potrzeba czasu, miejsca i okoliczności, w których wszyscy będziemy mogli ładować akumulatory, znaleźć psychiczny balans i siłę, by działać dalej. Dziś od naszych klientów słyszymy, że wobec sytuacji na Ukrainie nie czas na organizację wydarzeń – koncertów, spotkań imprez sportowych czy integracyjnych pikników. Nie wypada się bawić, gdy za naszą granicą giną ludzie. To prawda, ale tylko połowiczna i w krótkiej perspektywie. By spełnić nadzieje pookładane w Polsce tych, którzy uciekli przed złem właśnie do nas, sami musimy być silni zarówno gospodarczo, jak i psychicznie. Dlatego raz jeszcze apelujmy – pozwalając nam pracować, pozwalacie nam pomagać - czytamy w oświadczeniu Stowarzyszenia Branży Eventowej.