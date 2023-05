Firma Sun & Snow, która zarządza wynajmem ponad 2 tys. apartamentów w przeszło 30 miejscowościach wypoczynkowych oraz miastach, planuje zwiększyć swoją obecność w największych polskich miastach.

Nowe biuro lokalne powstało w Warszawie, a w planach jest również wejście na rynki we Wrocławiu, Toruniu i Poznaniu.

Zwiększenie liczby obsługiwanych apartamentów miejskich, to efekt nowej strategii, zakładającej większy udział oferty B2B w obrotach grupy.

Oraz wykorzystanie możliwości systemu Click & Stay w obsłudze rezerwacji w modelu rozproszonym.

W pewnym sensie, podążamy za naszymi klientami, zarówno właścicielami apartamentów, jak i podróżnymi. Zwłaszcza w segmencie korporacyjnym widzieliśmy potencjał, by oferować kompleksową obsługę poszczególnym klientom biznesowym i wykorzystać doświadczenia zdobyte w Trójmieście i Krakowie w Warszawie i pozostałych rynkach miejskich. Chcemy szybko uzupełnić naszą wielkomiejską ofertę, dzięki czemu będziemy mogli oferować bardziej kompleksowe usługi najmu korporacyjnego, zarówno jeśli chodzi o pojedyncze pobyty, jak i rozwiązania abonamentowe. Więcej miejskich destynacji, wzmocni także naszą ofertę opartą o vouchery, które stale rozwijamy i oferujemy min. w systemach kafeteryjnych – mówi Mariola Skorupa, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Sun & Snow.

Sun & Snow od kilku lat konsekwentnie rozszerza swoją ofertę dla firm. Fot. Mat. pras.

Sun & Snow od kilku lat konsekwentnie rozszerza swoją ofertę dla firm. W 2022 roku kolejnym krokiem w tym kierunku było wejście na rynek konferencyjny. Wcześniej wydzieliła ze swojej oferty lokale, w których możliwe jest łączenie pracy zdalnej z wypoczynkiem (tzw. “workation”). Sun & Snow, dysponuje także unikalnym własnym systemem rezerwacyjnym, dzięki któremu realizuje ponad 60 proc. sprzedaży. Dotychczas, oprócz kurortów, firma była obecna w Trójmieście oraz Krakowie. Do oferty operatora, roku dołączyła już Warszawa, gdzie rozpoczęła się już budowa struktur kolejnego biura lokalnego. Nieco później dołączyć mają kolejne miasta, takie jak Poznań, Toruń czy Wrocław. Firma przyznaje, że większe otwarcie się na obsługę pobytów w największych miastach, związane jest min. z wprowadzeniem systemu Click & Stay, który umożliwia budowę hotelu rozproszonego w dowolnym mieście w Polsce.

Nowy system checkingowy, jaki z sukcesem wprowadziliśmy, umożliwia nam skalowanie biznesu i w większym stopniu automatyzację obsługi pobytów w naszych apartamentach. Podróżni, również w segmencie korporacyjnym, oczekują obecnie skrócenia formalności i możliwości zrealizowania wszystkich formalności z poziomu osobistego smartfona. Warszawa i pozostałe większe miasta w Polsce oprócz Krakowa i Trójmiasta dotychczas nie były obecne w naszej ofercie, co często było niezrozumiałe dla naszych klientów, którzy przyzwyczaili się do naszego systemu rezerwacyjnego. Mamy też właścicieli apartamentów, z którymi współpracujemy w kurortach, ale dotychczas nie mogliśmy im zaproponować obsługi np. w Warszawie. Stąd ten krok jest dość naturalny w naszym rozwoju – mówi Marcin Dumania, Prezes w Sun & Snow.

Usługa Click & Stay do oferty Sun & Snow została wprowadzona na przełomie 2022 i 2023 r. Umożliwia ona rezerwację, kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy i zameldowanie się on-line, bez konieczności wizyty w lokalnym biurze, czy kontaktu z przedstawicielem. Zdalne zameldowanie się gości w usłudze Click & Stay umożliwia elektroniczna nakładka do zamka. Dzięki niej turyści mogą przyjechać do apartamentu o dowolnej, dogodnej dla siebie porze, niezależnie od godzin pracy lokalnego biura. W przyszłości system ma zostać rozbudowany o kolejne możliwości, które będą umożliwiały min. zdalne zarządzanie temperaturą w apartamencie.

Zapytania dotyczące możliwości pobytów w apartamentach w Warszawie czy innych miastach pojawiały się w naszych kanałach rezerwacyjnych już od dłuższego czasu. Nasza oferta jest kojarzona z atrakcyjnymi apartamentami wypoczynkowymi, zlokalizowanymi w atrakcyjnych turystycznie zakątkach Polski, jednak głównie nad morzem i w górach. Sukces jakim było wprowadzenie do oferty niewielkiej puli apartamentów na mazurach, skłonił nas do rozważenia kolejnych kierunków, gdzie nasza oferta ma szansę na sukces – dodaje Mariola Skorupa, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Sun & Snow.

Celem Sun & Snow, który został ogłoszony na początku br. jest zwiększenie liczby obsługiwanych apartamentów. Firma prowadzi już rozmowy z kilkunastoma właścicielami zainteresowanymi dołączeniem do najstarszej niezależnej sieci apartamentów w Polsce. Rozmowy dotyczą też miast, gdzie dotychczas oferta operatora nie była dostępna.

