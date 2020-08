Sun & Snow korzysta na bonach turystycznych

Bon turystyczny funkcjonuje od 1 sierpnia. Jak podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w pierwszym tygodniu aktywowano łącznie ponad 500 tys. bonów o wartości 429 mln zł. Beneficjenci programu wykonali do tej pory 50 tysięcy płatności bonami na łączną kwotę 36 mln zł. Oznacza to, że w pierwszym tygodniu trwania programu wykorzystano ponad 10 proc. aktywowanych bonów, a Sun & Snow zrealizował blisko 2,4 proc. wszystkich płatności.

Sun & Snow od początku aktywnie bierze udział w programie. Aby zrealizować bon wystarczy prosta weryfikacja mailowa i telefoniczna. Co więcej, firma realizuje bony na wszystkie zarezerwowane pobyty, których data przyjazdu rozpoczyna się 1 sierpnia br. lub później, w tym również te opłacone lub zarezerwowane wcześniej.

- Dzięki bardzo dużej sieci apartamentów i objęciu wszystkich rezerwacji od 1 sierpnia br. programem bonu turystycznego 500 plus, klienci Sun & Snow mają dostęp do bardzo atrakcyjnej oferty i nie muszą dodatkowo weryfikować za każdym razem, czy dany obiekt bierze udział w programie. Poza tym, apartamenty są obecnie chętniej wybierane na wypoczynek niż np. hotele. Wciąż jesteśmy niepewni co do rozwoju pandemii, a dzięki własnym aneksom kuchennym, tarasom, ogródkom i kameralnej architekturze, dużo łatwiej zachować dystans społeczny podczas wyczekiwanego wyjazdu czy urlopu.– mówi Karolina Orłowska, dyrektor operacyjny Sun & Snow.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca br. Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1000 zł.



Do tej pory, według ZUS, zgłosiło się ponad 13,6 tysiąca podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć usługi w ramach bonu. Ze świadczenia będzie można skorzystać aż do marca 2022 roku. Pobyt we wszystkich apartamentach dostępnych poprzez system rezerwacyjny Sun & Snow można opłacić za pomocą bonu turystycznego.