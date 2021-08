Sun & Snow notuje rekordowy sezon

Ostatecznie Sun & Snow zamknął lipiec z obłożeniem na poziomie 76 proc. (65 proc. rok wcześniej i 72% w 2019 r.).

W sierpniu wg wstępnych danych poziom rezerwacji wyniósł 91 proc. (w porównaniu z 94 proc. rok wcześniej i z 88 proc. w 2019 r.).

Wzrost zainteresowania wśród turystów zanotowały niemal wszystkie lokalizacje obsługiwane przez firmę, włącznie z apartamentami miejskimi.

- Obecny wysoki sezon letni zaczął się nieco wcześniej niż w roku ubiegłym. Począwszy od drugiego tygodnia lipca dochodziło do dawno nie notowanej sytuacji, gdy niemal całą ofertę dotyczącą kurortów mieliśmy wyprzedaną. Na pewno decydującym czynnikiem była pogoda, która na przełomie lipca i sierpnia była idealna, by planować wakacyjny wypoczynek. Rynek nadal jest stymulowany przez program bonów turystycznych, co równoważy brak zagranicznego ruchu turystycznego. Od początku roku zrealizowaliśmy blisko 13 tysięcy płatności z wykorzystaniem bonów – czyli znacznie więcej niż w ub.r. – mówi Karolina Orłowska, Dyrektor Operacyjna Sun & Snow.

Sumarycznie w sierpniu i lipcu Sun & Snow zanotował średnie obłożenie na poziomie 84 proc. Dla porównania w 2020 r. było to 79 proc. Wzrosło zwłaszcza zainteresowanie lokalizacjami nadmorskimi, gdzie w tym sezonie obłożenie wyniosło 88 proc. (82 proc. rok wcześniej). W górach firma zanotowała 76 proc. obłożenia, o 3 punkty procentowe więcej niż w roku ubiegłym.

- W wynikach wysokiego sezonu widać, że turyści nie czekali na ostatnia chwilę z wyborem terminu i miejscowości wypoczynkowej. Sezon w ub. roku rozpoczął się znacznie później – czego już nie udało się odrobić w kolejnych tygodniach. Dzięki bardzo dużym wzrostom w lipcu, kiedy średnie obłożenie wzrosło z 65 proc. w 2020 r. do 76 proc. w bieżącym roku mamy szansę zanotować rekordowy sezon w całej 13-letniej historii firmy – dodaje Dyrektor Operacyjna Sun & Snow.