Sun & Snow: Odwołanie ferii zimowych pozbawi branżę nawet 1/3 przychodów

Sun & Snow, która zarządza wynajmem ponad 2 tys. apartamentów w ponad 30 miejscowościach wypoczynkowych oraz miastach w Polsce, zanotowała spadek do 44,4 proc. (o 3,3 proc. r/r) obłożenia w apartamentach w okresie od stycznia do października 2020 r. W statystyce rocznej nie ujęto zarówno wyników z kwietnia jak i z dwóch ostatnich miesięcy, kiedy obowiązywał zakaz prowadzenia działalności turystycznej. Po uwzględnieniu okresu, kiedy apartamenty w br. nie przyjmowały gości, obłożenie byłoby niższe o około 10 proc. r/r., równocześnie szacuje się, że odwołanie ferii zimowych w dotychczasowym kształcie, pozbawi branżę aż 1/3 przychodów w 2021 r.

Zakaz prowadzenia działalności w dwóch ostatnich miesiącach 2020 r., był dużym ciosem dla całej branży turystycznej i zdecydował ostatecznie o sporych stratach, które zanotowały zarówno hotele jak i branża apartamentowa. Jednocześnie apartamenty działające pod kodem PKD 55.20 nie zostały ujęte w rozwiązaniach dla branży turystycznej w tarczy antykryzysowej 6.0, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w ich kondycji finansowej, zwłaszcza, że działalność hoteli (PKD 55.10) została w rozwiązaniach pomocowych uwzględniona.

Same spadki obłożenia nie oddają w pełni obrazu branży dotkniętej kryzysem. W wielu apartamentach, w tym również w Sun & Snow, ceny w br. były albo niższe poza sezonem w stosunku do ubiegłego roku, albo, jak miało to miejsce w okresie wakacyjnym, na podobnym poziomie co rok wcześniej.

- Zanim usłyszeliśmy o wirusie z Wuhan, prognozowaliśmy, że ten rok powinien być lepszy od 2019 r. Polacy coraz chętniej wypoczywali w kraju, i nastała wręcz moda na kilkudniowe wypady do kurortów w gronie rodzinnym czy też ze znajomymi. Wybuch pandemii zaskoczył z pewnością wszystkich, a wyniki obłożenia, które osiągamy nie napawają optymizmem. O ile w 2020 r. udało się uratować branżę, pozwalając jej działać w wysokim sezonie, w sierpniu, tak teraz jesteśmy pełni obaw, bo decyzja o odwołaniu ferii zimowych pozbawi branżę nawet 1/3 przychodów w 2021 r. Taki cios będzie trudny do zamortyzowania dla wielu podmiotów w naszej branży – mówi Marcin Dumania, prezes Sun & Snow.

O tym, jak dobry mógł to być rok dla branży apartamentów, wskazują wyniki pierwszych miesięcy. Średnie obłożenie w apartamentach obsługiwanych przez Sun & Snow wzrosło o 3 proc. w styczniu i o 2 proc. w lutym. Przebojem były apartamenty w Zakopanem i Karpaczu, gdzie notowano ponad 80 proc. obłożenie w lutym. Na dobry wynik w tym okresie duży wpływ miały również lokalizacje nadmorskie, które zanotowały wzrost średniego obłożenia o 5 proc. w styczniu, podczas gdy kurorty górskie cieszyły się podobną popularnością jak w 2019 r.

Co ciekawe, w przekroju całego roku 2020, największe średnie obłożenie notowały domy na Mazurach, które miały lepsze wyniki niż w 2019 r. Zarówno lokale w górach, jak i nad morzem, pomimo spadków zachowały dość stabilne obłożenie, tracąc około 3-4 proc. w skali całego roku, oczywiście jeśli wyłączymy z analizy miesiące, podczas których prowadzenie działalności było zakazane.