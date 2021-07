Sun & Snow przekonuje: polskie kurorty nie muszą być drogie

Według informacji medialnych 2 osoby za 7 nocy w hotelu nad Bałtykiem zapłacą w te wakacje nawet 3 tys. zł.

Jeśli porównamy to do cen w Bułgarii, Chorwacji czy Turcji, może się to okazać wygórowaną kwotą.

Od polskich kurortów odstraszać mają też ceny posiłków. Jest to obraz z pewnością niepełny.

Jak wynika z danych Sun & Snow - apartament w popularnym kurorcie wynajmiemy po znacznie atrakcyjniejszych cenach niż musielibyśmy przeznaczyć na wczasy zagraniczne, zaś w przypadku większych rodzin (np. 2+2), jest to oferta wręcz bezkonkurencyjna.

- Zdecydowana większość naszych apartamentów pozwala na komfortowe zakwaterowanie do 4 osób, posiada aneks kuchenny oraz taras. Jednocześnie na miejscu zapewniamy wsparcie rezydentów i pracowników naszych biur lokalnych, co pozwala cieszyć się wypoczynkiem w rozsądnych cenach. Oczywiście w naszej ofercie są apartamenty dla wymagających, gdzie koszt pobytu przez 5 dni przekroczy 4 tys. zł. Na terminy lipcowe mamy jeszcze dość dużo dostępnych miejsc w Karpaczu, gdzie 5 noclegów to koszt około 1100 zł, czy w Białce Tatrzańskiej, gdzie za ten sam pobyt trzeba zapłacić blisko 1300 zł. W obu przypadkach w ostatnich dniach czerwca dostępnych było jeszcze po 30 apartamentów w terminach lipcowych. Z kolei pula 10 apartamentów pozostała jeszcze w Sun & Snow Resorts Kołobrzeg, gdzie 5 noclegów to koszt 1782 zł – mówi Karolina Orłowska Dyrektor Operacyjny w Sun & Snow.

Ceny dotyczące wypoczynku wynikają nie tylko ze standardu poszczególnych apartamentów, ale również z lokalizacji obiektów. Tradycyjnie cieszący się ogromną popularnością Cypel Helski to, w przypadku 5 noclegów, koszt 2840 zł. Nieco mniej zapłacimy za ten sam okres w Międzyzdrojach (2362 zł). W tym popularnym kurorcie Sun & Snow zarządza m.in. apartamentami zlokalizowanymi tuż przy samej Promenadzie Gwiazd, gdzie swoje dłonie odcisnęli najwięksi polscy artyści. Do nieco tańszych lokalizacji w ofercie Sun & Snow zaliczyć można Kołobrzeg i Świnoujście, gdzie 5 noclegów oznacza wydatek niespełna 2 tys. zł.