Sun&Snow zwiększyła liczbę apartamentów do blisko 2,5 tysiąca. Oznacza to, że tylko w ostatnich sześciu miesiącach firma pozyskała ponad 400 nowych apartamentów wypoczynkowych. Pojawiły się 4 nowe lokalizacje w Warszawie i obiekty na mazurach.

Firma zacieśnia współpracę z deweloperami.

Pozyskanie nowych apartamentów do obsługi w Warszawie, Sun & Snow zapowiadało już od jakiegoś czasu. Jednocześnie jednak z tymi planami, firma konsekwentnie prowadziła działania zmierzające do pozyskania apartamentów w mniejszych miejscowościach i kurortach, w zasięgu już istniejących biur lokalnych.

Impulsem, który pozwolił nam znacząco zwiększyć obecnie liczbę obsługiwanych apartamentów i poszerzyć ofertę jest wdrożenie nowego systemu checkingowego Click & Stay. Najważniejszą zmianą dla gości jest oczywiście w tym przypadku check-in online, choć zakres zmian jest znacznie szerszy - mówi Aleksandra Mokrogulska, dyrektor Biura Projektów w Sun & Snow.

Sun & Snow od kilku lat buduje swój własny system rezerwacyjny, który już dziś generuje większość rezerwacji dla właścicieli apartamentów. Dodatkowo firma dysponuje autorskim systemem do obsługi apartamentów. Korzystając z niego, właściciele mogą sprawdzić aktualny poziom rezerwacji i skorzystać ze statystyk i ustawień wykorzystywanych w marketingu danej lokalizacji.

- Właściciel apartamentu może samodzielnie zdecydować, czy chce, by wynajem jego apartamentu był oferowany w promocyjnej cenie, lub poprzez rezerwacyjne serwisy zewnętrzne, których poziom prowizji jest często bardzo znaczący. Jesteśmy też bardzo atrakcyjni kosztowo. Co warto podkreślić, nie pobieramy dodatkowych opłat za rezerwacje spływające z naszych własnych kanałów, czy też za drobne naprawy, czy konserwacje dokonywane w apartamentach. To wszystko powoduje, że obecnie mamy po kilkadziesiąt, kilkanaście nowych umów podpisywanych tygodniowo, które dotyczą nowych apartamentów w naszej sieci - dodaje Bartłomiej Majdak, dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Sun & Snow.

Jak zapowiada Sun & Snow, to nie koniec planów związanych z pozyskaniem nowych apartamentów, które mają być dostępne w ramach sieci w najbliższych miesiącach. Z jednej strony firma zacieśnia współpracę z deweloperami, którym może zaoferować pełen pakiet usług związanych z obsługą apartamentów wypoczynkowych, poprzez doradztwo czy wsparcie sprzedaży. Z drugiej zaś, tworzy sieć sprzedawców, których zadaniem jest pozyskanie apartamentów, które funkcjonują już na rynku. Działania te mają w pierwszej kolejności objąć Warszawę i pozostałe duże miasta, w których oferta operatora nie była dostępna, takich jak Wrocław, Toruń czy Poznań.

