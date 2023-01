Sun & Snow wprowadza do oferty szybkie rezerwacje i obsługę w apartamentach dzięki usłudze Click & Stay.

Firma Sun & Snow wprowadza nową usługę Click & Stay.



Sun & Snow zarządza wynajmem ponad 2 tys. apartamentów w przeszło 30 miejscowościach wypoczynkowych oraz miastach w Polsce.

Dzięki funkcjonalności check-in on-line, klienci mogą wygodnie i bezkontaktowo zarezerwować apartament, wypełnić dokumenty i w tej samej chwili uzyskać dostęp do lokalu.

Pierwsze apartamenty w systemie online check-in dostępne są już w ofercie zarządzanych przez Sun & Snow apartamentów w Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Świnoujściu, Kołobrzegu, Międzyzdrojach, Krakowie, Karpaczu, Świeradowie Zdroju, Polanicy Zdroju oraz Krynicy Zdroju. Z poziomu smartfona i bez konieczności wizyty w lokalnym biurze, goście mogą dokonać tam rezerwacji 24 godziny na dobę. Zrobią to bez instalowania dodatkowej aplikacji. Kontakt z operatorem możliwy jest przez ogólnodostępne kanały, jak sms, e-mail, WhatsApp czy messenger.

Szybka rezerwacja

Korzystając z zakwaterowania online, szybko i wygodnie, dzięki kilku kliknięciom goście przechodzą przez cały proces – od wyboru apartamentu, przez podpisanie niezbędnych dokumentów, opłatę, po odebranie instrukcji oraz kodu wejściowego.

- Wprowadzając usługę Click & Stay wyszliśmy naprzeciw potrzebom gości i zmieniającego się rynku turystycznego. Korzystając z wypoczynku, turyści nie lubią tracić czasu na formalności związane z wynajmem apartamentu, długim wypełnianiem dokumentów czy umawianiem się na przekazanie kluczy. Chcą załatwić to jak najszybciej i najsprawniej - mówi Mariola Skorupa, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Sun & Snow.

Z nowej usługi chętnie korzystają szczególnie młodsze pokolenia, przyzwyczajone do tego, że większość spraw udaje się załatwić dzięki kilku kliknięciom w smartfona – dodaje Mariola Skorupa.

Zdalne zameldowanie się gości w usłudze Click & Stay umożliwia elektroniczna nakładka do zamka. Dzięki niej turyści mogą przyjechać do apartamentu o dowolnej, dogodnej dla siebie porze, niezależnie od godzin pracy lokalnego biura. Podczas rezerwacji otrzymują specjalny kod, który – niczym tajne hasło do Sezamu - po wystukaniu na klawiaturze telefonu, otwiera drzwi do apartamentu.

Wymeldowanie online jest równie proste, jak zakwaterowanie. Goście zamykają za sobą drzwi, a elektroniczna nakładka sama je blokuje. Podczas pobytu w apartamentach z usługą Click & Stay, nowoczesny system online ułatwia również kontakt z lokalnym biurem Sun & Snow oraz zgłaszanie usterek, jak np. zapchany zlew czy przepalona żarówka. Sun & Snow planuje rozszerzyć w przyszłości zakres udogodnień realizowanych za pomocą systemu. Możliwe ma być min. całkowite zdalne zarządzanie apartamentem np. w zakresie regulacji temperatury.

Nakładka do zamka dodatkowo umożliwia prowadzenie rejestracji – kiedy i przez kogo mieszkanie było otwierane. Automatyczne blokowanie drzwi to też dodatkowe zabezpieczenie i pewność, że drzwi zostały zamknięte po opuszczeniu lokalu przez gości lub serwis sprzątający. Co równie istotne, w razie potrzeby, nakładkę w każdej chwili można zdemontować.

Analitycy rynku turystycznego już od wielu lat podkreślają, że nowe technologie podwyższają komfort podróżowania, a popularność mobilnych rezerwacji rośnie z roku na rok. System rezerwacji on-line zwiększa atrakcyjność oferty oraz liczbę rezerwacji, a możliwość sprawnego kontaktu z lokalnym biurem umożliwia szybszą reakcję i zaspokojenie potrzeb gości, co z kolei zwiększa ich zadowolenie z pobytu i powoduje lepsze oceny obiektu w serwisach rezerwacyjnych – dodaje Mariola Skorupa.

Równolegle z wprowadzeniem usługi Click & Stay, Sun & Snow wdrożyło nowy system badania satysfakcji klientów. Do gości, którzy zakończyli pobyt w apartamentach zarządzanych przez firmę, przesyłane są ankiety, dotyczące zarówno oceny standardu i wyposażenia poszczególnych apartamentów jak i jakości obsługi. Po pierwszym miesiącu od wprowadzenia nowego systemu średnia ocen wyniosła ponad 4,5 pkt. w pięciostopniowej skali.

