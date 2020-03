Sun & Snow wprowadza specjalne procedury bezpieczeństwa

Sun & Snow, zgodnie z zaleceniami światowej organizacji WHO dotyczącymi epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wspiera oficjalnie zarówno akcję #NieOdwołujZmienTermin jak i #ZostanWDomu. Jednocześnie spółka, biorąc pod uwagę, że trudno przewidzieć, jak sytuacja związana ze światową pandemią się rozwinie, ani jakie jeszcze obostrzenia zostaną wprowadzone w naszym kraju dotyczące przemieszczania się oraz zdrowia, zdecydowała się wprowadzić w zarządzanych przez siebie apartamentach radykalne środki bezpieczeństwa. Wprowadzone procedury zakładają zarówno obsługę bezosobową jak i bezgotówkową, a każdy apartament po wyjeździe gości jest zarówno dezynfekowany jak i poddany kwarantannie na tyle długiej, by wyeliminować ewentualne ryzyko zetknięcia się z wirusem przez pracowników i gości.

- Nie zachęcamy ani nie namawiamy do podróżowania nikogo i popieramy akcję #ZostanWDomu. Jednocześnie mamy zobowiązania dotyczące zarządzania obiektami, choćby w stosunku do właścicieli, dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić bardzo radykalne środki bezpieczeństwa, które minimalizują ryzyka związane z rozprzestrzenianiem się groźnego koronowirusa SARS-CoV-2. Wspieramy też akcję #NieOdwołujZmienTermin i do wszelkich zmian związanych z rezerwacjami staramy się podchodzić indywidualnie – mówi Marcin Dumania, Prezes Sun & Snow.

Sun & Snow do dowołania wprowadził możliwość realizacji rezerwacji bez konieczności kontaktu z obsługą oraz płatność wyłącznie w formie elektronicznej. Odbiór i zdanie kluczy dokonywane jest w sejfach, które na bieżąco są dezynfekowane. Po każdym pobycie apartament przechodzi "kwarantannę", co oznacza, że nie jest wykorzystywany przez kolejne 96 godzin (według dostępnej i powszechnie podawanej w mediach wiedzy maksymalny czas, kiedy wirus może się utrzymać na powierzchni to 72 godziny). Dopiero 4 dnia do apartamentu wchodzi odpowiednio przygotowana obsługa i dokładnie dezynfekuje pomieszczenia.

- Zarówno bezpieczeństwo naszych pracowników, jak i gości apartamentów jest dla nas priorytetem. Jako jeden z liderów w branży chcemy wyznaczać również standardy dotyczące bezpieczeństwa, a wszystkie nasze zespoły sprzątające zostały odpowiednio przeszkolone i wyposażone – dodaje Marcin Dumania.

Minister Zdrowia wprowadził zakaz najmu krótkoterminowego rozporządzeniem z dnia 13 marca br., który został następnie uchylony rozporządzeniem z 20 marca. Z kolei od 25 marca br. w Polsce obowiązuje zakaz przemieszczania się z wyjątkiem pracy i "niezbędnych spraw życia codziennego".