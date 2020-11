Sun & Snow wydłuża ważność voucherów

Sun & Snow, w związku z licznymi obostrzeniami i regulacjami wprowadzanymi przez władze do walki z COVID-19, przedłużyła ważność swoich voucherów z dotychczasowych 12 do 24 miesięcy.

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem dotyczącym nowych restrykcji, które weszły w życie 7 listopada br., do 29 listopada zakazano działalności hotelarskiej w całym kraju. Pobyty w obiektach turystycznych zostały ograniczone do nielicznych wyjątków takich jak podróże służbowe, zgrupowania sportowe, czy też wynajem na rzecz medyków. Co istotne rozporządzenie dotyczy zarówno hoteli, jak i domów czy pokoi wynajmowanych na krótki termin. Firma Sun & Snow reagując na obecną sytuację, podjęła decyzję dotyczącą m.in. wydawanych przez siebie voucherów, wykorzystywanych przez firmy w swoich programach motywacyjnych czy benefitowych, i zwiększyła ich ważność do 24 miesięcy z obecnie obowiązującego 12-miesięcznego okresu ważności. Zmiana dotyczy również voucherów kupowanych przez osoby fizyczne.

- Zawsze elastycznie podchodzimy do realizacji naszych usług i dotychczas obowiązywała zasada, że klient dysponujący voucherem ma 12 miesięcy na dokonanie rezerwacji. Jednak z wielu firm, z którymi współpracujemy w ramach oferty benefitowej mamy sygnały, że istnieje duża niepewność dotycząca kolejnych miesięcy i przebiegu walki z epidemią COVID-19 w Polsce oraz tego, , w jakim stopniu w najbliższej przyszłości będą dostępne usługi turystyczne. Stąd decyzja, by wydłużyć okres ważności voucherów do 2 lat, co pozwoli na komfortowe wykorzystanie tego produktu przez firmy i klientów. Trudno bowiem dziś sobie wyobrazić, by obecne obostrzenia zostały z nami na tak długi czas - powiedziała Mariola Skorupa, Product Manager w Grupie Sun & Snow.

Specjaliści rynku benefitów pracowniczych zwracają uwagę, że obecnie pracownicy są pozbawieni wielu udogodnień i świadczeń dodatkowych. W ostatnich miesiącach firmy koncentrowały się na zapewnieniu rozwiązań związanych z przystosowaniem się do pracy zdalnej. Pojawiały się programy pomagające stworzyć w domowych warunkach miejsce pracy, takie jak zakup czy wypożyczenie komputera czy ergonomicznego biurka. Z kolei najpopularniejszy w Polsce program dotyczący dofinansowania zajęć sportowych w klubach fitness czy na basenach, został mocno ograniczony przez rozporządzenia związane z sytuacją epidemiologiczną.

- Rynek benefitów pracowniczych przeżywa trudne chwile. Niemal całe sektory, takie jak kultura czy sport mocno odczuły obostrzenia. Z kolei w firmach trwa codzienna walka o utrzymanie miejsc pracy i wyjście z obecnej trudnej sytuacji obronną ręką. W przeszłości i firmy i pracownicy cenili zalety dofinansowania wypoczynku. Pozwalało to zmniejszyć rotację w zespołach i zwiększyć motywację. Decyzja dotycząca przedłużenia ważności naszych voucherów i zwiększająca perspektywę ich wykorzystania, powinna pomóc w decyzjach dotyczących zakupów tego narzędzia w najbliższym czasie, zarówno wśród firm, jak i osób indywidualnych – dodała Mariola Skorupa.

W tym roku całkowity zakaz najmu i działalności hotelarskiej obowiązywał już od 14 marca do 3 maja. Oznaczało to praktycznie zawieszenie działań operacyjnych dla całej branży w tym okresie. Obecny zakaz działalności ma obowiązywać minimum do 29 listopada.