Sun & Snow zarządza wynajmem blisko 2,5 tys. apartamentów w ponad 40 miejscowościach turystycznych. Firma wyszła z inicjatywą, która ma zrekompensować deszczowe dni podczas wyjazdu wypoczynkowego.

Firma w przypadku niepogody będzie przyznawać rekompensaty w wysokości 25 proc. podczas dni z opadami deszczu.

Wypłata rekompensaty ma mieć formę vouchera, na którego realizację będzie kolejnych 12 miesięcy.

Rekompensata ma być naliczana w przypadku wystąpienia opadów większych niż 5 mm, co będą monitorowały biura lokalne Sun & Snow, zaś sama wypłata rekompensaty ma mieć formę vouchera, na którego realizację będzie kolejnych 12 miesięcy.

Jako firma zarządzająca wyn­­­­ajmem apartamentów, z których bardzo często korzystają rodziny z dziećmi, gdyż nadal to jedna z najtańszych opcji wypoczynku z jakich mogą one skorzystać, mamy wpływ na wiele kwestii wpływających na komfort pobytu. Jedyna kwestia w 100 proc. niezależna od nas, to niestety pogoda. W momencie – gdy jest ona aż nazbyt kapryśna i nieprzewidywalna, chcemy przynajmniej w taki sposób zrównoważyć niedogodności, jakie spotykają naszych klientów. Traktujemy tą ofertę jako test i chcemy zobaczyć, czy będzie ona miała przełożenie na poziom zadowolenia z wypoczynku w naszych apartamentach. Co ważne ofertę można połączyć z innymi ofertami, jak np. rabat 200 zł na rezerwacje w sierpniu, czy długi weekend od 290 zł za dobę – mówi Mariola Skorupa Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Sun & Snow.

Kwota zwrotu za deszczowe dni, o jaką będą mogli ubiegać się turyści, dotyczy wyliczonej stawki dniowej opłacanej za pobyt. By uniknąć wątpliwości dane będą weryfikowane w uznanych źródłach związanych z monitoringiem pogody. Poziom opadów jaki został ustalony za kluczowy w promocji – jest dość liberalny i wynosi 5 mm. Zwykle intensywność deszczu klasyfikuje się jako: „lekki opad”, gdy spada nie więcej niż 2,5 mm wody na godzinę, zaś za „silny opad” uznajemy gdy spada powyżej 7,5 mm wody na godzinę.

Celem biznesowym Sun & Snow, który został ogłoszony na początku br. jest zwiększenie liczby obsługiwanych apartamentów. Jednocześnie firma kończy proces wdrażania w swoich obiektach usługi Click & Stay. W systemie działają już niemal wszystkie apartamenty obsługiwane przez Sun & Snow. Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu można wygodnie i bezkontaktowo zarezerwować apartament, wypełnić dokumenty i w tej samej chwili uzyskać dostęp do lokalu, dzięki funkcjonalności zakwaterowania on-line. Zdalne zameldowanie się gości w usłudze Click & Stay umożliwia elektroniczna nakładka do zamka. Dzięki niej turyści mogą przyjechać do apartamentu o dowolnej, dogodnej dla siebie porze, niezależnie od godzin pracy lokalnego biura.

