Sun & Snow rozpoczął wdrażanie zdalnego sterowania ogrzewaniem w zarządzanych przez siebie obiektach. Oszczędności, jakie nowy system może przynieść właścicielom apartamentów mają wynieść nawet 40 proc.

Sun & Snow rozpoczęło prace związane z wdrożeniem zdalnego systemu ogrzewania, wraz z końcem wysokiego sezonu letniego.

Obecnie trwają przygotowania do operacji, która przygotowywana jest w porozumieniu z właścicielami apartamentów.

Zespół projektowy operatora deklaruje, że chce zakończyć prace związane z wdrożeniem nowego systemu do końca br.

Według deklaracji dostawcy rozwiązania ma ono przynieść od 25 do 40 proc. oszczędności, co oznacza, że zwrot inwestycji nastąpi nawet w ciągu 1-2 lat.

Zastosowanie automatyki przełoży się na mniejsze zużycie energii, efektywniejszą pracę urządzeń grzewczych oraz ich dłuższą żywotność. Niezwykle istotny jest dla nas także aspekt ekologiczny tego rozwiązania, przy stale rosnących zagrożeniach, które dotykają otaczające nas środowisko – mówi Aleksandra Mokrogulska, dyrektor Biura Projektów Sun & Snow.

Nowa funkcjonalność, która przełoży się na poziom kosztów utrzymania apartamentów, to kolejny krok w stronę automatyzacji procesów związanych z obsługą apartamentów, wdrażany przez Sun & Snow. Na początku roku operator wprowadził możliwość automatycznego i zdalnego zameldowania się w obsługiwanych apartamentach. Dodatkowo goście mogą dokonywać rezerwacji 24 godziny na dobę z poziomu smartfona. Korzystając z zameldowania online, przechodzą przez cały proces – od wyboru apartamentu, przez podpisanie niezbędnych dokumentów, opłatę, po odebranie instrukcji oraz kodu wejściowego. Zameldowanie on-line zostało już wprowadzone w ponad 80 proc. apartamentów obsługiwanych przez Sun & Snow.

Nowy system sterujący ogrzewaniem, będzie w pełni zautomatyzowany i zapewni przygotowanie apartamentu na przyjazd gości w zakresie optymalnej temperatury. Za kontrolę temperatury będzie odpowiedzialny specjalnie opracowany algorytm, monitorujący zarówno temperaturę w poszczególnych porach dnia, jak i potencjalną obecność gości w obiekcie.

„Przygotowanie komfortowego apartamentu na przyjazd gości to w naszej działalności jeden z ważniejszych elementów związanych z obsługą turystów. Stale pracujemy nad poprawą jakości w tym zakresie. Dzięki automatycznemu systemowi zarządzającemu ogrzewaniem nasi goście będą mieli zagwarantowany komfort cieplny już od pierwszych minut pobytu. Dodatkowo właściciele apartamentów zyskają pewność, że dbamy również o koszty eksploatacyjne, nie marnując energii na ogrzewanie pustych lokali, które czekają dopiero na zameldowanie turystów – dodaje Aleksandra Mokrogulska.

Jak deklaruje operator – nowy system ma być wdrożony jeszcze w tym roku, a pierwsze prace montażowe rozpoczną się w najbliższych tygodniach.

Sun & Snow w tym roku pozyskał ponad 400 nowych apartamentów do oferty. W ostatnim czasie, oferta firmy poszerzyła się o lokale w Warszawie. W planach jest także pozyskanie nowych lokalizacji we Wrocławiu, Toruniu i Poznaniu. Do oferty został również wprowadzony nowy segment – „slow”, który koncentruje się na domach wakacyjnych, dostępnych zarówno nad morzem, jak i w górach czy na Mazurach.

