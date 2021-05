Suntago i Park of Poland w blokach startowych

To część projektu Park of Poland, w skład którego wchodzi również baza noclegowa Suntago Village. Cały kompleks zlokalizowany jest we Wręczy koło Mszczonowa.

W Suntago do dyspozycji gości dostępne są cztery strefy tematyczne: Wellness & SPA, Sauna, Relax i Jamango.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

W ramach bazy noclegowej dostępne są 92 domki modułowe.

Przypomnijmy, Suntago miał ruszyć 20 lutego 2020 roku. Plany inwestora pokrzyżowała jednak epidemia koronawirusa.

Retransmisja sesji: Architekci i projektanci w projekcie Nowy Europejski Bauhaus • Nieśmiertelny Bauhaus w nowej roli