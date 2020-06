Suntago szykuje się do otwarcia, ale ma spory dylemat

Suntago, największy zadaszony park wodny w Europie, miał ruszyć 20 lutego br. Plany inwestora pokrzyżowała jednak epidemia koronawirusa. Wraz z kolejnymi etapami rozmrażania gospodarki, inauguracja obiektu jest teoretycznie możliwa, ale konkretnej daty wciąż brak. - Otworzymy się prawdopodobnie w czerwcu – powiedział portalowi wp.pl Jarosław Zubrzycki, członek zarządu Park of Poland.

Park wodny Suntago nie przyjmuje gości z kliku powodów. Po pierwsze, po tak długim zamknięciu, na ponowne uruchomienie potrzebuje minimum dwa i pół tygodnia. - Dopiero tydzień temu zostało ogłoszone, że będziemy mogli otworzyć się 6 czerwca – mówi Jarosław Zubrzycki. Dodaje, że innym powodem, znacznie poważniejszym, jest fakt, że ogłoszone regulacje nie do końca pozwalają na otwarcie obiektu takiego jak Suntago, który nie jest zwykłym basenem czy pływalnią, ale znacznie bardziej złożonym kompleksem rozrywkowym.

Jarosław Zubrzycki podkreśla, że spółka czeka na nowe, poprawione regulacje, ale jednocześnie szykuje obiekt do otwarcia. - Robimy nabory na dodatkowe etaty, głównie w gastronomii. Robimy też rozruchy techniczne. To wszystko wymaga czasu - mówił w programie wp.pl Jarosław Zubrzycki.

Suntago Wodny Świat to pierwszy etap projektu Park of Poland zlokalizowanego we Wręczy obok Mszczonowa.