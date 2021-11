Świnoujście sprzedaje nieruchomość pod hotel

Na sprzedaż wystawiono budynek usługowy 4-kondygnacyjny o pow. zabudowy 571 mkw, pow. użytkowej 1790,90 mkw. wybudowany w 1912 roku (przebudowa w 1968 roku).

Jak podaje radioszczecin.pl, to teren dawnego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, w którym może powstać hotel, sanatorium lub spa.

Teren położony jest w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, „A 2” ochrony konserwatorskiej wpisany do rejestru zabytków Nr A-1177 , w granicach obszaru i terenu górniczego. Budynek wpisany do ewidencji zabytków, a ustalenia planu miejscowego zobowiązują do uzgadniania ze służbami konserwatorskimi zamierzeń inwestycyjnych dotyczących tej zabudowy.

Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmujący obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia przyjęty Uchwałą Nr LXIX/559/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 7 maja 2010r (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010r. Nr 58 poz.1146) 90a UT – usługi turystyczno –wypoczynkowe – zabudowa pensjonatowa. Obowiązująca towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna i/lub odnowy biologicznej.

Przetarg odbędzie się 14.01.2022 roku o godzinie 10.00 - w sali 130 Urzędu Miasta w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego Nr 1/5 (I piętro).

W umowie sprzedaży nabywca zobowiąże się w terminie 60 miesięcy od daty nabycia nieruchomości do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoczęcia prowadzenia usług turystyczno-wypoczynkowych w formie zabudowy pensjonatowej z obowiązującą towarzyszącą funkcją leczniczo-sanatoryjną i/lub odnowy biologicznej zawierającą funkcję wiodącą uzdrowiska.