Święta to czas żniw, ale dla hoteli resortowych, natomiast Sylwester – również dla hoteli miejskich. - Rezerwacje są na dobrym poziomie, ceny też się satysfakcjonująco podnoszą - przyznaje Joanna Ostrowska zarządzająca rodzinną siecią Osti Hotele.

Zagraniczni klienci nabrali więcej śmiałości, ale jednak gość najbardziej pożądany dla krakowskiego rynku hotelowego, czyli z Wielkiej Brytanii, nie wrócił.

Na tle innych polskich ośrodków, Kraków na razie wypada najsłabiej pod tym względem odradzania się rynku MICE.

W tym roku, pod dwóch latach zamknięcia w pandemii, grupa Osti Hotele otworzyła ponownie Hotel Senacki.

Realizacja pięciogwiazdkowego Hotelu Nobilium przy ul. Karmelickiej w Krakowie, nadal jest zamrożona.

Czy święta Bożego Narodzenia i Sylwester to dobry czas dla hoteli miejskich?

Joanna Ostrowska, zarządzająca rodzinną siecią Osti Hotele: Święta to czas żniw, ale raczej dla hoteli resortowych, natomiast Sylwester – również dla nas. Rezerwacje są na dobrym poziomie, poziom cen też się satysfakcjonująco podnosi. Co prawda w Krakowie nie ma w tym roku zabawy sylwestrowej na rynku, ale goście i tak przyjeżdżają. Może dlatego, że jarmark świąteczny zaliczany jest do czołówki europejskiej.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku, zagraniczni goście i celebryci wrócą do Krakowa przy okazji organizowanych w mieście festiwali, z czym było bardzo trudno w mijającym 2022 r. - tłumaczy Joanna Ostrowska, zarządzająca rodzinną siecią Osti Hotele.

Czy są to głównie goście krajowi, czy może cudzoziemcy już wracają do Krakowa?

Zagraniczni klienci już nas odwiedzają, nie jest, tak jak w pierwszej połowie roku, gdy przyjeżdżali głównie Polacy. Teraz, co prawda, cudzoziemcy nabrali więcej śmiałości, ale jednak klient najbardziej pożądany dla krakowskiego rynku hotelowego, czyli z Wielkiej Brytanii, nie wrócił. Na pewno nie bez znaczenia jest fakt, że jedna z brytyjskich tanich linii lotniczych, tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, anulowała wszystkie połączenia do Polski. Na tegorocznych targach turystycznych w Londynie World Travel Market też można było się przekonać, że Kraków nie jest miastem pierwszego wyboru.

Jedna z brytyjskich tanich linii lotniczych, tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, anulowała wszystkie połączenia do Polski. Na tegorocznych targach turystycznych w Londynie World Travel Market też można było się przekonać, że Kraków nie jest miastem pierwszego wyboru.

Jeśli zatem nie Anglicy, to które narodowości do was przyjeżdżają?

Uściślę tylko, że goście z Wielkiej Brytanii też się zdarzają, ale nie są to tak liczne wizyty jak przed pandemią. Dzisiaj w czołówce jest m.in.: Holandia, Norwegia, Niemcy, Francja, Włochy, czy Hiszpania. Obywatele tych krajów, w naszych statystykach, pojawiają się regularnie z miesiąca na miesiąc. Jednak wciąż jest to zbyt mało, by Kraków mógł zanotować tak mocne odbicie, jak na przykład rynek warszawski, który przyciąga biznes. My także walczymy o względy gościa biznesowego i nawet jest coraz lepiej. W drugiej połowie 2023 r. w Krakowie odbędą się Igrzyska Europejskie, więc jest duża szansa, że to sportowe wydarzenie przyciągnie większe grono turystów. Mam nadzieję, że właśnie w przyszłym roku, zagraniczni goście i celebryci wrócą do Krakowa przy okazji organizowanych w mieście festiwali, z czym było bardzo trudno w mijającym 2022 r.

To także ważne dla rynku MICE. W jakim tempie odradza się w Krakowie?

Na tle innych polskich ośrodków, Kraków na razie wypada najsłabiej pod tym względem. Mój cel na 2023 r. to powrót do wyników sprzedażowych z 2019 r. Wydaje mi się, że jest to możliwe. Jednak, biorąc pod uwagę inflację i wzrostów kosztów utrzymania, nie będzie to jakiś rewelacyjny rezultat.

Czy skrócone okienko rezerwacyjne to nadal zjawisko, z którym hotelarze muszą sobie radzić?

Na razie nadal tak jest. Przyzwyczailiśmy się do tej sytuacji. W Krakowie odnotowujemy bardzo dużo rezerwacji weekendowych, a dni w środku tygodnia są słabsze. Zatem odwiedza nas turysta, który rezerwuje swój nocleg na ostatnią chwilę. Trochę dłuższe okienko rezerwacyjne można zauważyć przy konferencjach, ale nie ma już półrocznych okresów planowania, jak było kiedyś.

Czy, w ramach powrotu do przedpandemicznych wyników sprzedażowych, wrócicie także do planów uruchomienia pięciogwiazdkowego hotelu Nobilium przy ul. Karmelickiej?

Inwestycję wstrzymała nam pandemia. Wciąż jest ona zamrożona. W tym roku, pod dwóch latach zamknięcia w pandemii, otworzyliśmy ponownie Hotel Senacki. Jesteśmy zadowoleni z wyników, ale Nobilium, który jest w fazie realizacji, musi jeszcze trochę poczekać.

Trudno też chyba, ze względu na to krótkie okienko rezerwacyjne, prognozować przyszłoroczny ruch na ferie, prawda?

Tak, ale dla hoteli miejskich to zawsze jest słabszy okres, ponieważ to czas żniw głównie dla obiektów w miejscowościach wypoczynkowych. Wszystko oczywiście zależy od terminu, w którym poszczególne województwa mają ferie zimowe. My skupiamy się na Małopolsce i Śląsku, choć biznes z Warszawy też chętnie do nas przyjeżdża na konferencje.

W nowy rok wszyscy wchodzimy ze strachem przed drożyzną. Co zrobią hotele? Też chyba będą musiały podnieść ceny?

Cena już wzrasta, ale to nie jest poziom, który może zrekompensować koszty utrzymania. Na pewno zima będzie bardzo ciężka i cały przyszły rok. Szukamy różnych rozwiązań, myślimy o panelach fotowoltaicznych. Tymczasem na co dzień szukamy optymalizacji, np. w gastronomii, wycofując drogie dania.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl