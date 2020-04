Sytuacja w hotelach w Polsce. IGHP przedstawia wyniki najnowszego badania

Ponad 80 proc. hoteli planuje uzyskać dofinansowania dla pracowników – wynika z ankiety, którą IGHP przeprowadziła na początku kwietnia wśród hotelarzy. Większość hoteli biorących udział w badaniu skorzysta z możliwości odroczenia lub umorzenia danin państwowych, co pokazuje ogromną potrzebę utrzymania bieżącej płynności przedsiębiorstw hotelowych.

W badaniu uczestniczyło 279 firm hotelarskich. Kilka z nich to firmy wielohotelowe jednak zdecydowana większość to mikro, mali i średni przedsiębiorcy: łącznie prawie 88 proc. pytanych.

78,5 proc. hoteli jest zamkniętych, a 2,8 proc. zostało zamienionych na izolatoria lub hotele dla medyków, które jednak najczęściej wykazują bardzo niskie obłożenie, musząc jednocześnie utrzymywać w gotowości cały obiekt.

Na pytania dotyczące pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 38 proc. pytanych odpowiedziało, że zwalniało ich w marcu, a 43 proc., że planuje przeprowadzić zwolnienia w kwietniu. 51 proc. respondentów wysyłało pracowników w marcu na postojowe, a aż 86 proc. pytanych wysyłało ich na zaległe i bieżące urlopy. W kwietniu i maju część właśnie tych wracających z urlopów pracowników jest objętych planem zwolnień, zgodnie z informacją opisaną w pierwszym zdaniu.

81 proc. pytanych planuje uzyskać dofinansowanie dla pracowników. Celem nadrzędnym przedsiębiorców jest maksymalne w miarę możliwości utrzymanie trzonu kadry pracowników niezbędnych do ponownego uruchomienia hoteli.

Analogiczne statystyki dla zatrudnionych na umowie zlecenia są bardziej spłaszczone. Zleceniobiorcy są pracownikami koniecznymi do uzupełnienia podstawowej kadry pracowników, a więc nie są niezbędni w obecnej sytuacji oczekiwania na ponowne uruchomienie hoteli. Stąd odnotowany wyższy wskaźnik zwolnień w marcu i jednocześnie znacznie mniejszy odsetek kierowanych na urlopy (tej grupie zatrudnionych urlopy zwykle nie przysługują) oraz wniosków o dofinansowanie. I tak 54 proc. pytanych zwalniało zleceniobiorców w marcu, a 28 proc. planuje zwalniać w kwietniu. 27 proc. respondentów wysyłało zleceniobiorców w marcu na postojowe, a tylko 15 proc. wysłało ich na zaległe i bieżące urlopy. 35 proc. pytanych planuje wystąpić o dofinansowanie dla wsparcia zleceniobiorców.

Większa liczba hoteli wprowadza program zmniejszenia etatów (69 proc. pytanych) niż postojowego (47 proc. pytanych), ponieważ wiąże się to z większą kwotą dofinansowania, biorąc pod uwagę obecną przeciętną dla sektora hotelarskiego siatkę płac. Szczególnie dotyczy to podstawowych stanowisk pracowników etatowych, których jest najwięcej w strukturze organizacyjnej hotelu. Stosunkowo nieduży odsetek (42 proc. pytanych) deklaruje wystąpienie o dofinansowanie starosty. Wytłumaczyć to należy faktem, iż aktualnie w wielu regionach Polski jest ono jeszcze niedostępne, bez gwarancji uzyskania, a jednocześnie wyklucza dofinansowanie postojowego lub zmniejszonego wymiaru czasu pracy.