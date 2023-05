Marriott ogłosił zwycięzców za rok 2022 w ramach Marriott Select Brand Awards. Tytuł uznania dla najlepszego managera na świecie przyznano Piotrowi Laseckiemu, szefowi kuchni hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport, należącego do PHH.

Spółka PHH dodatkowo nagrodziła wyróżnionego pracownika czekiem na 10 tys. zł doceniając jego wieloletnie zaangażowanie i pracę na rzecz firmy.

Piotr Lasecki od 2016 jest szefem kuchni w hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport.

Wcześniej, Piotr Lasecki przez niemal 25 lat związany był z warszawskimi hotelami Novotel Centrum oraz Novotel Warszawa Airport.

– Jestem dumny, że praca naszego szefa kuchni hotelu Courtyard, Piotra Laseckiego została tak wysoko doceniona przez Marriott International. Dla naszej firmy to ogromne wyróżnienie. Od wielu lat podkreślamy, że rozwój firmy nie może mieć miejsca bez silnego zespołu, a silny zespół musi być też dobrze wynagradzany i motywowany. Dlatego postanowiliśmy przyznać naszemu pracownikowi dodatkową nagrodę specjalną w wysokości 10 tys. zł i razem z nim celebrować ten szczególny dzień dla niego i naszego zespołu PHH. Piotr od ponad siedmiu lat związany jest z naszą firmą i wiemy jak wiele wysiłku, zaangażowania i ciężkiej pracy wykonuje wraz ze swoimi współpracownikami, aby sprostać kulinarnym gustom naszych gości. Takie postaci budują nie tylko wartość naszej firmy, ale przede wszystkim wartość polskiego hotelarstwa na świecie – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

– To dla mnie wielka duma i radość pracować od wielu lat z Piotrem i jego zespołem. Po raz kolejny zostajemy wyróżnieni przez międzynarodową sieć hotelarską Marriott. Nagroda ta motywuje nas do dalszego zaangażowania i cieszymy się, że dotychczasowe starania naszego szefa kuchni zostały zauważone, docenione i pragnę to podkreślić – są absolutnie zasłużone – zaznacza Sylwia Korzeniewska, dyrektor Courtyard by Marriott Warsaw Airport.

Program Marriott Select Brands Awards jest wyrazem uznania i celebracji wybitnych osiągnięć zespołów hotelowych i osób indywidualnych w hotelach sieci Marriott na całym świecie. Nagrody przyznawane są corocznie najlepszym pracownikom za ich zaangażowanie w doskonałość.

Ta nagroda to dla mnie wielkie wyróżnienie, duma i radość, którą dedykuję mojemu zespołowi. Bez ich zaangażowania i ciężkiej pracy nie osiągnęlibyśmy takiego poziomu zadowolenia naszych gości. To wyróżnienie tym bardziej motywuje nas do dalszego zaangażowania i cieszymy się, że nasze dotychczasowe starania zostały docenione – mówi Piotr Lasecki, szef kuchni hotelu Courtyard By Marriott Warsaw Airport.

Piotr Lasecki od 2016 jest szefem kuchni w hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport. Wcześniej, przez niemal 25 lat związany był z warszawskimi hotelami Novotel Centrum oraz Novotel Warszawa Airport. Swoje szlify zdobywał na szkoleniach i wymianach w Lille, Paryżu i Londynie. Uczestniczył również w wielu kulinarnych pokazach i konkursach. Piotr pozazawodowo realizuje się jako biegacz i meloman.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl