Grupa Hotelowa Radisson zadebiutowała w Polsce ponad 30 lat temu. Dziś zarządza 17 hotelami i zapowiada, że w ciągu najbliższych dwóch lat otworzy kolejnych sześć obiektów.

Historia Grupy Hotelowej Radisson w Polsce zaczęła się ponad 30 lat temu.

Sieć była jednym z pierwszych zagranicznych operatorów hotelowych w kraju.

Sieć zadebiutowała w Polsce przedstawiając markę Radisson Blu. Dziś jej portfolio to 17 obiektów.

W ciągu najbliższych dwóch lat Radisson otworzy kolejnych sześć obiektów.

W przyszłości sieć zamierza zarządzać co najmniej 40. hotelami w Polsce.

Pomimo wyzwań, rok 2021 był dla Grupy najsilniejszym rokiem pod względem rozwoju. Zawarła ponad 200 nowych kontraktów.

Historia Grupy Hotelowej Radisson w Polsce jest bardzo długa. Swoją ekspansję rozpoczęła jako jeden z pierwszych zagranicznych operatorów hotelowych.

Od dawna obserwowaliśmy rynek w tej części Europy. Widząc wysoki poziom rozwoju, postanowiliśmy wprowadzić tutaj naszą sieć, rozpoczynając od marki Radisson Blu. Dziś mamy 17 hoteli, a w ciągu najbliższych dwóch lat otworzymy kolejnych sześć. Jeżeli wybiegamy myślą w przyszłość, to realnym planem jest dysponowanie co najmniej 40. hotelami w całej Polsce - mówi Federico Gonzalez CEO of Radisson Hotel Group.

Po 30 latach zarządzający mogą spokojnie stwierdzić, że Radisson mocno zaprzyjaźnił się z Polską. Nowe pokolenia rosły wraz z rozwojem marki.

Na stałe weszliśmy w tutejszy rynek turystyczny. Jesteśmy częścią planowanych podróży. Daliśmy się poznać jako dynamiczny, międzynarodowy operator - mówi Federico Gonzalez.

W największych miastach Polski, takich jak Warszawa, Poznań czy Kraków, a także w górach i nad morzem sieć pokazała już niemal wszystkie swoje marki. Radisson chce dać gościom prawdziwy wybór. - Począwszy od hoteli luksusowych aż po obiekty klasy średniej. W zależności od tego, jakich doświadczeń szukają - wyjaśnia Federico Gonzalez.

Od 2017 roku Grupa podąża nową drogą. Poprzeczkę zawiesiła sobie wysoko: na całym rynku hotelowym Radisson chce być dla odbiorców jedną z trzech marek pierwszego wyboru. Obecne motto firmy można zawrzeć w stwierdzeniu, że w Radissonie chcą być ważni dla każdego. Bez względu na to, czy goście szukają podróży biznesowych czy wypoczynkowych, czy myślą o karierze w hotelarstwie, czy też są inwestorami i chcą nowych możliwości rozwoju.

- Dla wszystkich tych zainteresowań my chcemy być od razu brani pod uwagę mówi Gonzalez. - Różne nazwy hoteli mogą przychodzić inwestorom na myśl. Naszą misją jest, by dzięki zbudowanemu zaufaniu, na końcu wybrali nas.

40 hoteli Radisson w Polsce

Czy to jest cel do osiągnięcia w niedalekiej przyszłości? Zdaniem zarządzających Grupą potencjał biznesowy w naszej części Europy jest w tej chwili ogromny. Jako kraj zróżnicowany, bogaty pod względem geograficznym i krajobrazowym, z niesamowitą historią i podłożem kulturowym, Polska jawi im się jako jeden z najciekawszych krajów, w jakich bywali. Dlatego sieć uważa, że 40 hoteli to realistyczny cel, który uda się zrealizować. - Ze względu na naszą długą obecność i historię działania w Polsce, możemy być traktowani z pełnym zaufaniem - podkreśla CEO of Radisson Hotel Group.

Także ze względów historycznych rozpoznawalność marki Radisson w Polsce jest bardzo wysoka. To jeden z kluczowych czynników, dla których sieć chce mocno rozwijać swoją działalność w Polsce. - Zespół, który pracował tu przez ostatnie 30 lat, wykonał ogromną pracę, umieszczając Radisson Hotel Group na mapie i w świadomości Polaków. Dziś chcemy mieć pewność, że polscy goście mają dostęp do każdego z naszych obiektów w każdej kluczowej lokalizacji. Naszą wizją jest zapewnienie najlepszej jakości usług i doświadczeń dla naszych klientów w każdym segmencie - zapewnia Federico Gonzalez.

Grupa Radisson: zmiany ostatnich lat

Zarządzający twierdzą, że przed 2017 r. Radisson był zupełnie inną firmą. Dzisiejsze plany ekspansji to skutek transformacji.

Chcemy mieć pewność, że dajemy jedną z najlepszych ofert rynkowych dla właścicieli firm, dla pracowników i wypoczywających gości - wylicza Federico Gonzalez.

Żeby osiągnąć ten cel, Grupa zapoczęła transformację. Na pierwszy ogień poszły zmiany w architekturze i wystroju obiektów Radisson. - Naszą marką numer jeden w Polsce i na świecie była zawsze marka Radisson Blu. Ale postanowiliśmy uzupełnić ją o markę luksusową. Podnieśliśmy standard i zmieniliśmy część hoteli w Radisson Collection. W kolejnym kroku wprowadziliśmy markę lifestylową, nieco żartobliwą, z nutą dobrej zabawy w tle. Nadaliśmy jej nieszablonowy, modny styl i tak oto powstał dynamiczny Radisson RED. Niedawno otworzyliśmy taki w Gdańsku - wylicza Gonzalez.

Grupa ciągle powiększa swoje portfolio. - Oferujemy także lifestylową markę klasy średniej - prizeotel. - mówi szef zarządzający Radisson Hotel Group. Jednym z naszych głównych założeń biznesowych jest dostarczanie niezapomnianych wrażeń. Bez względu na to, w którym hotelu zatrzymują się goście.

Radisson obejmuje wszystkie segmenty rynku

Pięcioletni plan wzrostu i ekspansji poprzedziła kompleksowa diagnostyka sieci. Radisson skoncentrował się na strategicznym wzroście, prowadzonym w różnych segmentach rynku i w ten sposób przekształcił swój biznes.

Pomimo wyzwań jakie z sobą przyniósł, rok 2021 był dla nas najsilniejszym rokiem pod względem rozwoju sieci. Zawarliśmy ponad 200 nowych kontraktów. Podstawą naszego planu było objęcie wszystkich segmentów rynku tak, aby nasze aktywa były zgodne ze strategią marki i poniesionymi wydatkami kapitałowymi - opowiada Gonzalez.

Zarządzający przejrzeliśmy i przeanalizowali całe portfolio firmy. Wycofali z niego w sumie 100 hoteli. - Zdecydowaliśmy, że te obiekty nie będą już więcej w składzie Grupy Hotelowej Radisson - mówi Federico Gonzalez. Decyzje podyktowane były faktem, że franczyzobiorcy nie chcieli ponosić wymaganych nakładów inwestycyjnych. Dla Grupy oznaczało to tyle, że oferowane przez te obiekty doświadczenie marki nie było zgodne ze standardami sieci. W swoje portfolio złożone z 60 hoteli Radisson zainwestował 150 milionów euro. - Wszystko po to, by zapewnić gościom standard nieruchomości na właściwym poziomie - mówi Federico Gonzalez.

Równolegle do prowadzonych inwestycji sieć wprowadziła obszerny plan poprawy sprawność operacyjnej hoteli. Przeprowadzili analizę wszystkich systemów i procesów. - Dużo zainwestowaliśmy w stworzenie tego, co dziś uważam za jeden z najlepszych systemów zarządzania przychodami. Dzięki temu jestem w stanie przewidzieć popyt i zarządzać nim w sposób, który maksymalizuje zwrot dla firmy - podkreśla CEO of Radisson Hotel Group.

Radisson: energia transformacji

W okresie od marca do czerwca 2020 roku część hoteli była całkowicie zamknięta. Ale to właśnie te miesiące były niezwykle ważne z punktu rozwoju wewnętrznego firmy. Były okresem "testowania możliwości".

Dla hotelarzy to był intensywny i wymagający czas. Akcjonariusze tracili pieniądze na wielu inwestycjach, a całe zespoły pracowników musiały być przenoszone na urlopy lub zwalniane z pracy - wspomina Gonzalez.

Dlatego Grupa stworzyła oparty na współpracy i bardziej wspierający model działania. - W czasie odbudowy branży turystycznej będziemy pamiętać o kluczowych lekcjach, które wyciągnęliśmy z tamtego okresu - mówi Federico Gonzalez.

Sieć podjęła zobowiązanie związane z dekarbonizacją biznesu. Wyznaczyła sobie cele redukcji emisji. Wskazany poziom zero chce osiągnąć do 2050 roku, zgodnie z inicjatywą Science Based Targets Net-Zero Standard. Ogłosiliśmy również nasz udział w kampanii Business Ambition for 1,5°C oraz w kampanii UNFCCC Race to Zero, jako część ważnych, globalnie skoordynowanych działań na rzecz osiągnięcia zeroemisyjności.

Prezes jest optymistą. Dziś prowadzona przez niego Radisson Group idzie ostro naprzód. Zarząd ma podstawy by wierzyć, że biznes osiągnie progi rentowności jeszcze w 2022 roku, a do pełnej skali działalności powróci w roku 2023. Zarządzający Radisson Hotel Group wierzy, że sposobem na osiągnięcie tego celu jest sprawdzony zespół, kierujący się sprecyzowaną wizją prowadzonego biznesu. - Jesteśmy optymistami - mówi CEO of Radisson Hotel Group. - Zapewniamy gościom najlepsze doświadczenia bez względu na to, do którego hotelu z naszej Grupy przyjadą, aby spędzić w nim czas.

