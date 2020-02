Szlakiem Diamentowych Restauracji

Jaki rodzaj kuchni oferują restauracje Hoteli Diament ?

Adamem Krentusz: Wizyta w restauracji to podróż - w odległe zakątki globu, albo do miłych wspomnień, np. ulubionych potraw z dzieciństwa. Różnorodność menu jest odpowiedzią na te potrzeby. Restauracja Śląska w Katowicach to doskonałe miejsce, w którym królują dania regionalne. Żur żyniaty, wodzionka czy sznita z tustym to dla jednych nowe przeżycie kulinarne, a dla innych powrót do przeszłości. W restauracji Poziom w Gliwicach postawiliśmy na mieszankę kuchni polskiej, francuskiej i włoskiej. Serwowane tam makarony, ryby i owoce morza, a także mięsa w nowoczesnej odsłonie, cieszą się uznaniem powracających gości. Restauracja Diament w Zabrzu zadowoli miłośników dalekowschodnich smaków i koneserów steków. Efektowne azjatyckie grille teppanyaki nierzadko stają się centralnym punktem spotkania w tym lokalu. Spod rąk naszych zdolnych kucharzy wychodzą też znakomite potrawy kuchni włoskiej, którymi można się delektować w restauracji Vacanza w Siemianowicach Śląskich, a także w restauracji Cesarskiej w Chorzowie.

Pragnieniem naszych szefów kuchni jest zaskakiwanie gości oryginalnym łączeniem smaków. Udane eksperymenty kulinarne towarzyszą w karcie tradycyjnym daniom, co sprawia, iż nasze restauracje pozostają atrakcyjne nawet dla często odwiedzających je klientów.

Odwiedzając restauracje możemy liczyć na odnalezienie regionalne akcentów?

Wszystkie nasze lokale nawiązują do miejsc, w których się znajdują. Odbywa się to na wielu płaszczyznach - od architektury wnętrza, po kartę dań. Doskonale obrazuje to restauracja Śląska w Katowicach. Regionalne akcenty i niepowtarzalną atmosferę odczuwa się tam wielowymiarowo, a samo miejsce znakomicie definiuje charakter ziemi śląskiej i jej mieszkańców. Pyszne potrawy smakują jeszcze lepiej za sprawą ich opisu w menu, które nie tylko jest napisane gwarą, ale oprócz tego jest również dowcipne. Poczucie humoru jest nieodłącznym elementem śląskości, tak samo jak kluski, rolada i modro kapusta.

Można się, więc spodziewać, że goście restauracji znajdą w nich także lokalne produkty?

Zdecydowanie tak. Nie może być inaczej, ponieważ w naszych restauracjach kuchnia polska odgrywa kluczową rolę. Wysoka jakość serwowanych dań to swego rodzaju zobowiązanie wobec podniebień gości. Potrawy regionalne wymagają szczególnej dbałości o detale, a jednym z nich jest dobór odpowiednich składników. Śląsk to ziemia ludzi wymagających i dumnych z własnej tradycji. Dzięki najlepszym lokalnym produktom jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom klientów, a tym samym zaspokoić ambicje kucharzy. W naszym menu można znaleźć także m.in. regionalne sery czy przetwory własnego wyrobu.

