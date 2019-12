Tétris dla The Bridge Wrocław MGallery

Industrialny, czerpiący z historycznego i kulturalnego dziedzictwa Wrocławia, projekt hotelu, zakładał wykorzystanie naturalnych materiałów, kamienia, blachy oraz drewna. Podczas realizacji wnętrz hotelu The Bridge Wrocław MGallery, aby uzyskać elegancki, minimalistyczny efekt, Tétris zastosował kilkadziesiąt nietypowych, czasem prototypowych rozwiązań — w tym zabudowę kuchni, która za pomocą podnoszonych okien, może zostać otwarta na salę restauracyjną.

W otwartym na początku sierpnia br. hotelu The Bridge Wrocław MGallery, Tétris przeprowadził prace ogólnobudowlane, montaż podłóg, zabudów ściennych, konstrukcji dekoracyjnych, oświetlenia, wyposażenia sanitarnego oraz saun, a także koordynację dostaw mebli, wyposażenia ruchomego, operacyjnego i specjalistycznego.

Poza 184 pokojami hotelowymi, działania Tétris objęły także lobby z recepcją, hole, sale konferencyjne, salę balową, restauracje, bibliotekę, toalety oraz rozbudowaną strefę wellness/fitness.

– Ciepły, elegancki klimat wnętrz tego hotelu buduje między innymi ciekawie zaprojektowane oświetlenie, np. w pokojach nad łóżkami zainstalowaliśmy stalowe baldachimy z ustawionymi na nich świeczkami. W sumie w całym hotelu, także w częściach wspólnych, zamontowaliśmy 4,3 tys. opraw oświetleniowych, niemal 2 tys. woskowych świec, ponad 300 żarówek Edisona i 700 m bieżących oświetlenia liniowego – mówi Krzysztof Poznański, Associate Director, Hotels & Hospitality w Tétris

Efektownym elementem wykończeniowym i jednocześnie wymagającym fachowej prefabrykacji, są okładziny ścienne z czarnej stali gorącowalcowanej z widocznymi zendrami.

W strefach ogólnodostępnych hotelu, Tétris zrealizował prototypowe sufity i podwieszenia, m.in. sufity ‘lustrzane’, sufity z siatki krepowanej, zwieszane kratownice lakierowane na zielono, a nad barem i biblioteką modułowe konstrukcje z surowej blachy gorącowalcowanej. Pomiędzy lobby a foyer sali balowej zamontowano ażurową, stalowo–szklaną przegrodę z drzwiami piwotowymi.

Na 6. piętrze, przy 3 saunach, gabinetach masażu, strefie wypoczynkowej i fitness, znalazła się naturalna zieleń oraz źródełko wody pitnej. Dopełnieniem wystroju wnętrz są dekoracje ścienne, często nawiązujące do historii miejsca, jak np. grafiki z twarzami znanych postaci ze Śląska, uzyskane we współpracy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, czy też panoramiczne grafiki z historycznymi pejzażami miasta.

Wnętrza wykonane zostały w taki sposób, aby sprostać wysokim standardom komfortu akustycznego operatora hotelu.

Indywidualizm w każdym calu. W całym budynku zespół Tétris wraz z podwykonawcami opracował kilkadziesiąt indywidualnych rozwiązań z zakresu elementów wykończenia i wyposażenia wnętrz takich jak sufity, ściany, konstrukcje dekoracyjne, okładziny ścienne, balustrady, zabudowy baru oraz otwartej kuchni. Wszystko po to, by jak najwierniej odtworzyć w rzeczywistości projekt architektoniczny.

– Przygotowanie do realizacji tak oryginalnego projektu to m.in. opracowanie precyzyjnych rysunków warsztatowych każdego niesystemowego rozwiązania. Efekt to między innymi zabudowa kuchni otwartej. Wykonana z blachy stalowej, ze szkleniem ze szkła bezpiecznego zbrojonego, wyposażona w okna otwierane przy pomocy siłowników sprężynowo-gazowych – mówi Aleksandra Sikora, Senior Project Manager w Tétris