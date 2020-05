Tadeusz Gołębiewski: Muszę liczyć się z tym, że zostanę bankrutem

Zamiast inwestować, ratuje firmę. Tadeusz Gołębiewski, właściciel Hotele Gołębiewski, rezygnuje z dużych modernizacji, opóźnia otwarcie hotelu w Pobierowie i bierze kredyt na utrzymanie obiektów i stanowisk pracy. - Muszę brać pod uwagę również to, że zostanę bankrutem - mówi biznesmen w rozmowie z wp.pl.

Jak podkreśla Tadeusz Gołębiewski, w Hotelach Gołębiewski nie zwolniono żadnego pracownika. - Na razie nie otrzymałem żadnej pomocy ze strony rządu, trzeba liczyć tylko na siebie i na przychylność banków - mówi biznesmen i potwierdza, że posiłkował się wsparciem bankowym. - Wziąłem 30 mln kredytu na ratowanie firmy - mówił w programie wp.pl.

Jak zaznacza, kwota, która pierwotnie miała być przeznaczona na inwestycje, będzie wsparciem dla biznesu na dłużej, niż do czasu uruchomienia hoteli, ale trzeba pamiętać, że proces ponownego otwarcia jest czasochłonny i też generuje koszty. - Ze względu na nowe wytyczne i rygor sanitarny, trzeba będzie prawdopodobnie zatrudnić jeszcze więcej pracowników - mówi Tadeusz Gołębiewski w rozmowie z portalem.

Jak przyznał obecna sytuacja generuje wiele niewiadomych co do przyszłości biznesu. - Muszę brać pod uwagę również to, że zostanę bankrutem - mówi Gołębiewski i zakłada, że straty będzie odrabiał przez kilka lat, a kilkanaście lat zajmie mu spłacenie kredytu. - Rezygnuję z dużych inwestycji w modernizację obiektów, biorę pod uwagę wyłącznie małe remonty, niezbędne w bieżącej działalności hoteli. Planuję również nadal budować hotel w Pobierowie, ale realizacja nie zakończy się na pewno w przyszłym roku, a - według moich przewidywań za 3-4 lata, w zależności od przychylności banków.

Obiekt będzie oddawany do użytku małymi etapami - bez uszczerbku dla komfortu gości.