Tak będą wyglądać wnętrza hotelu Staybridge Suites Warszawa Ursynów

Projekt hotelu odzwierciedla współczesne trendy - to miejsce jednocześnie eleganckie i wygodne, przyciągające domowym klimatem i przestrzenią, dostosowaną zarówno do krótkich, jak i dłuższych pobytów. Nad wszystkim króluje jakość InterContinental Hotels Group, która w standardzie czterogwiazdkowego Staybridge Suites wyróżnia hotel na tle innych w Warszawie.

Staybridge Suites Warszawa Ursynów to inwestycja realizowana przez WIK Capital. Condohotel powstaje przy ulicy Puławskiej 353 w Warszawie, w standardzie czterogwiazdkowym, właściwym dla marki Staybridge Suites, należącej do sieci InterContinental Hotels Group. Apartamenty inwestycyjne będą gotowe do oddania w IV kwartale 2022 r.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Wnętrza hotelu Staybridge Suites Warszawa Ursynów, mat.pras.

Zaplanowano sprzedaż 192 lokali, z których połowa znalazła już właścicieli. W hotelu przewidziano wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o krótko- i długoterminowym pobycie. W apartamentach znajdziemy wydzielone miejsca do pracy, bezpłatne Wi-Fi i wyposażone aneksy kuchenne, na terenie hotelu zaś business center, siłownię, pralnię i minishop.

Wnętrza hotelu Staybridge Suites Warszawa Ursynów, mat.pras.

- Dzięki ścisłej współpracy z pracownią architektoniczną AGK Architekci AW chcieliśmy stworzyć miejsce, które będzie zapadało w pamięć gościa. Wiemy, że hotel to nie tylko nocleg, to także miejsce pracy i spotkań biznesowych. Naszym celem jest zbudowanie niezapomnianego doświadczenia z pobytu, które jest podstawą sukcesu w branży hotelowej. Wnętrza powstały zgodnie z ideą Staybridge Suites, gdzie pojęcie gościnności ma szczególne znaczenie, stanowi fundament rozwoju biznesu - mówi Magdalena Kobus-Kupcewicz, Design Manager w WIK Capital.