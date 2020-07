Tak będzie wyglądał krakowski hotel Royal Le Méridien

– Będzie to pierwszy hotel prestiżowej marki Le Méridien w Polsce zlokalizowany w centrum Krakowa, w pobliżu największych atrakcji turystycznych, licznie odwiedzanych przez gości zagranicznych. Przy wyborze projektu architektonicznego podkreślaliśmy, jak ważne dla PHH jest dbanie o lokalną i hotelarską tradycję danego regionu. Cieszę się, że architekt uwzględnił w swoim projekcie piękną historię miasta, nawiązując do artystycznej Awangardy Krakowskiej oraz odnosząc się do słynnego krakowskiego artysty Stanisława Wyspiańskiego, tworzącego jeszcze w czasach powstawania hotelu Royal – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego.

Docelowo obiekt będzie dysponować 120 pokojami.

– Pomimo nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej przyszło nam pracować, udało nam się przygotować projekt architektoniczny dla prestiżowej marki hotelu Royal Le Méridien w Krakowie. Potwierdza to wysoką renomę, jaką KM Rubaszkiewicz cieszy się wśród najbardziej wymagających inwestorów. Cieszymy się, że będziemy mogli potwierdzić nasze wysokie kompetencje wynikające z 15-letniego doświadczenia na rynku. Według przygotowanego przez nas projektu design hotelu podkreśla to, co najważniejsze w założeniach marki Le Méridien, czyli nieograniczone możliwości podróżowania oraz odkrywania świata w wielkim stylu jednocześnie pozostając w samym sercu Krakowa – mówi Konrad Rubaszkiewicz, prezes KM Rubaszkiewicz.

W zakresie części publicznej przyjęto kontekstowe nawiązania do miejscowych wartości, jakimi są, m.in. rzemiosło oraz sztuka, łącząc je z nowoczesnymi rozwiązaniami. Realizując program marki Le Méridien przestrzenie wypełniają lokalne niuanse krakowskie, będące hołdem w stronę czasów powstawania hotelu i artystycznej Awangardy Krakowskiej. Narracyjność elementów towarzyszy każdej części projektowanej koncepcji. Design hotelu podkreśla to co najważniejsze w założeniach marki Le Méridien m. in. funkcje poznawcze, doświadczanie oraz pasję do sztuki i instalacji artystycznych. Przestrzenie hotelu służą kontaktom, stymulują współpracę i ciekawość, nawiązują do krakowskich kamienic, lokali kawiarnianych pełnych starych bibelotów, książek, tomików poezji, obrazów i muzyki. Stosowane wyrafinowane materiały (wyszukane w kolorze kamienie, mosiądz, okładziny drewniane) zaznaczają bliskość wielkiej historii dziedzictwa narodowego i podkreśla pompatyczność kultury miasta Krakowa. Wnętrza pokoi, restauracji oraz konferencji scalają współczesne wzornictwo i rzemiosło dając wysublimowany eklektyzm oraz krakowski sznyt.

Technologie, kształty, grafiki, kartograficzne elementy oraz wzornictwo mid century odnoszą się do historii powstawania oraz założeń marki Le Méridien o nieograniczonych możliwościach podróżowania oraz odkrywania świata w wielkim stylu.