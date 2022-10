1 sierpnia 2022 r. Pałac Leipzigera we Wrocławiu dostał drugie życie. Powstały w 1874 roku obiekt otworzył drzwi dla gości jako hotel Altus Palace. Choć czasy nie były łatwe, inwestorzy doczekali happy endu projektu.

W 2016 roku spółka Torus kupiła zabytkowy budynek Pałac Leipzigera we Wrocławiu, który następnie poddała gruntownej, trwającej kilka lat renowacji i przystosowała go pod nową, hotelową funkcję.

Gotowy obiekt, pięciogwiazdkowy hotel, zgodnie z wcześniejszymi założeniami został odkupiony przez spółkę Altus Palace, której udziałowcami są Małgorzata Dobrowolska z synami (współwłaścicielka spółki Torus), Sławomir Gajewski (prezes spółki Torus) oraz Leszek Mięczkowski (założyciel Grupy Dobry Hotel i prezes spółki Altus Palace).

Ciekawostką jest, że nowo powstała spółka Altus Palace uzyskała kredyt na zakup hotelu, co od ponad 2 lat jest dość trudne, jeśli chodzi o branżę hotelarską.

Jak zrodził się pomysł na stworzenie hotelu w dawnym pałacu Leipzigerów? Stoi za tym wątek osobisty, czy baczne przyglądanie się potrzebom ludzi, które od paru dobrych lat skręcają ku ciekawie opowiedzianym historiom w starych murach?

Leszek Mięczkowski, prezes spółki Altus Palace: Dużą rolę odegrały relacje osobiste. Znam Sławomira Gajewskiego [prezesa spółki Torus - przyp. red.] od kilkudziesięciu lat, wspólnie stworzyliśmy już kilka hoteli. Gdy zakończyłem swój udział w przedsięwzięciu hotelarskim, któremu poświęciłem kilka lat, postanowiłem, że nie „złożę jeszcze broni”, że dalej chcę tworzyć coraz lepsze hotele. Znalazłem ogłoszenie dotyczące sprzedaży pałacu we Wrocławiu, szybko przygotowałem budżet dla takiego przedsięwzięcia i wyszło, że to może być ciekawa propozycja inwestycyjna. Poszedłem z tym do Sławka Gajewskiego, następnie obaj pojechaliśmy do Wrocławia, aby obejrzeć obiekt i tak to się zaczęło…

Mieli Państwo pewne zawahania co do tej inwestycji? Momenty zwątpienia?

Leszek Mięczkowski: Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, choć sama renowacja budynku trafiła na trudny, pandemiczny czas. Ten hotel to wyjątkowe połączenie historii z teraźniejszością, wszystkie elementy historyczne zostały pieczołowicie odrestaurowane, łącznie z tym, że do renowacji użyliśmy płatków 24-karatowego złota. Hotel jest znakomicie zlokalizowany, kilka kroków dzieli go od Rynku Głównego, wnętrza są niepowtarzalne, do tej pory odbyło się już kilka sesji fotograficznych firm, które promowały w ten sposób swoje produkty.

Altus Palace otworzył drzwi dla gości 1 sierpnia 2022 r., fot. mat. pras.

Czy Altus Palace będzie miał charakter butikowy? To coraz popularniejszy model hotelowy na świecie, który rozgaszcza się w Polsce na dobre.

Marzena Szawarska-Niczko, dyrektor marketingu, Grupa Dobry Hotel: Bez wątpienia hotele butikowe cieszą się stale rosnącą popularnością. Goście hotelowi poszukują nie tylko komfortowych warunków wypoczynku, świetnej obsługi, ale również unikalnych doświadczeń, które tworzą m.in. oryginalna architektura, design, sztuka, czy wyjątkowa historia miejsca. Wszystkie te elementy obecne są w Altus Palace, kreując jego niepowtarzalny charakter. Mowa tu nie tylko o pieczołowicie - z pełnym poszanowaniem dla ich wartości historycznej - odrestaurowanych wnętrzach dawnego Pałacu Leipzigera, ale również indywidualnie zaprojektowanych elementach wyposażenia, akcesoriach hotelowych wykonanych z najwyższej jakości materiałów czy sztuce wypełniającej przestrzenie hotelu. Nawet dania w hotelowej restauracji Wierzbowa 15 podawane są na talerzach, których kolor i wzornictwo dobierane są indywidualnie do charakteru potrawy, tworząc wyjątkowe doświadczenia estetyczno-smakowe. W grupie Dobry Hotel niezwykle cenimy dziedzictwo kulturowe i dorobek poprzednich pokoleń, dokładamy zatem wszelkich starań, by jak najlepiej wydobywać jego piękno i dzielić się nim z naszymi gośćmi. Hotele butikowe, takie jak Altus Palace, są do tego idealną przestrzenią.

Jaki efekt obiekt ma wywrzeć na gościu? W jaki sposób będą Państwo do tego dążyć?

Marzena Szawarska-Niczko: Altus Palace to miejsce wyjątkowe w wielu wymiarach. Już samo otoczenie obiektu – piękne tarasy ogrodowe od frontu, malownicza fosa z dzikim ptactwem obok czy Park Staromiejski przylegający do obiektu, budują wyjątkowe wrażenie na odwiedzających hotel. To swoista enklawa zieleni i spokoju w samym sercu Wrocławia. Niemniej spektakularnie jest po przekroczeniu progu hotelu - imponująca klatka schodowa to chyba najczęściej fotografowane przez naszych gości miejsce. Zależało nam jednak na tym, by w hotelu obecne były aktualne trendy aranżacyjne, bliskie współczesnemu odbiorcy, stąd w klasyczne wnętrza wkomponowane zostały nowoczesne meble i tekstury, a całość tworzy lekką, niezwykle ciekawą i – co ważne - przytulną kompozycję. Kluczowym jednak aspektem, na który kładziemy szczególny nacisk, jest podejście do gości. Staramy się jak najlepiej odczytywać i wyprzedzać ich oczekiwania na każdym etapie pobytu.

W 2016 roku spółka Torus kupiła zabytkowy budynek Pałac Leipzigera we Wrocławiu, który następnie poddała gruntownej, trwającej kilka lat renowacji i przystosowała go pod nową, hotelową funkcję, fot. mat. pras.

Dla kogo jest to obiekt?

Marzena Szawarska-Niczko: Każdy, kto ceni sobie komfort wypoczynku, estetykę, dogodność lokalizacji i świetną kuchnię odnajdzie się tu doskonale. Odwiedzają nas zarówno osoby przyjeżdżające do Wrocławia w celach turystycznych, które chcą mieć łatwy dostęp do największych atrakcji miasta, jak i podróżujące służbowo. Gościmy również wielu miłośników architektury i historii, którzy chętnie odwiedzają zabytkowe, odrestaurowane obiekty. To również miejsce idealne na organizację spotkań okolicznościowych czy biznesowych, zwłaszcza że historyczna Sala Lustrzana dodaje splendoru tego typu wydarzeniom. Staramy się, by każdy gość poczuł się u nas wyjątkowo, w tym również ten czworonożny.

Tworząc ofertę hotelu, staraliśmy się jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych gości. Poza przestronnymi, wygodnymi i komfortowo wyposażonymi pokojami, zadbaliśmy również o klimatyczną strefę SPA & Wellness z saunami suchą i mokrą, niecką wodną, gabinetem masażu oraz strefą relaksu. Do dyspozycji jest również w pełni wyposażone studio fitness, a dla preferujących wypoczynek na świeżym powietrzu oferujemy możliwość wynajmu rowerów hotelowych. Miłośników wykwintnej kuchni zapraszamy do restauracji Wierzbowa 15, oferującej dania kuchni europejskiej według autorskich receptur Szefa Kuchni, Yassina Bugajny, a na wieczór idealnie sprawdzi się Lobby Bar z szeroką ofertą trunków. Dla potrzeb biznesowych dostępne są dwie sale spotkań, w tym imponująca Sala Lustrzana, idealna na przyjęcia okolicznościowe. Poza udogodnieniami oferujemy jednak coś więcej – możliwość odkrywania wyjątkowej historii miejsca, sięgającej 1874 roku i delektowania się jego wyjątkową atmosferą, do której z przyjemnością wprowadzamy naszych gości.

