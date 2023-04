Czterogwiazdkowy Hotel Warszawianka w Jachrance przeszedł zmiany w części konferencyjno-eventowej. Nowa odsłona ma przyciągnąć klientów premium organizujących wesela i gale.

Czterogwiazdkowy Hotel Warszawianka mieści się w podwarszawskiej Jachrance, jest chętnie wybierany jako miejsce organizacji różnego rodzaju uroczystości.

Głównymi czynnikami przyciągającymi organizatorów wydarzeń są: nowoczesna sala kongresowa oraz sale konferencyjno-eventowe z rozbudowanym zapleczem.

Wielkość obiektu pozwala na organizację wydarzeń nawet dla 1000 osób.

W marcu tego roku w sali kongresowej, będącej największą tego typu przestrzenią w obiekcie, zorganizowano uroczystą galę, w której udział wzięło 200 specjalnych gości o statusie VIP. Organizacja tego wydarzenia zrodziła dla hotelu dobrą okazję do stworzenia zupełnie nowej infrastruktury i zapewnienia dodatkowych udogodnień, które pod względem estetycznym i funkcjonalnym będą w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości.

Hotel Warszawianka w Jachrance po zmianach, mat.pras.

Ukierunkowanie hotelu na klienta klasy premium zaowocowało m.in. znaczną rozbudową zaplecza technicznego oraz poszerzeniem oferty imprez plenerowych poprzez wybudowanie zewnętrznej sceny oraz zupełnie nową aranżacją alei.

Projekt skupił się na stworzeniu wizualnie atrakcyjnej i dynamicznej przestrzeni – mówi Elżbieta Pniewska, dyrektor generalny Hotelu Warszawianka.

Tematem przewodnim była nieskończoność, której symbolem miały być podwieszane, trójwymiarowe wstęgi wypełnione białymi kwiatami oraz przestrzenne, zmniejszające się łuki. Dla zachowania spójności wystroju sali wszystkie projektowane elementy łączył ich kształt oraz kolorystyka, z wyraźną dominacją bieli, różnych odcieni szarości i grafitu oraz starego złota. Ponadto, naturalność zaprojektowanej scenografii została podkreślona przez odpowiednio wyeksponowaną roślinność.

Przygotowanie projektu do realizacji trwało ponad 6 miesięcy. Ostateczna koncepcja powstała w wyniku współpracy inwestora z warszawską spółką Trust Us, specjalizującą się w wykańczaniu wnętrz obiektów komercyjnych, która zajęła się również kompleksową realizacją całego przedsięwzięcia.

Przestrzenie, w których organizowane są prestiżowe i podniosłe uroczystości, są bardzo ciekawe z punktu widzenia aranżacji i doboru materiałów - mówi Daniel Ochońko, prezes zarządu Trust Us.

Wynika to głównie z faktu, że wymagają one zastosowania zupełnie innych rozwiązań, niż standardowe wnętrza komercyjne, przez co nierzadko są sporym wyzwaniem. Wspólnie z inwestorem pracowaliśmy na wstępnej, zaakceptowanej koncepcji aranżacji oraz uczestniczyliśmy w jej późniejszych modyfikacjach. Jeżeli chodzi o styl, dominowała tu różnorodność - zarówno w zakresie doboru materiałów, jak i ich kolorystyki.

Finalnie Trust Us przygotował i dostarczył owalne stoły, różnorodne zabudowy, krzesła, parkiet taneczny, scenę oraz scenografię, która posłużyła jako tło sesji zdjęciowej. Pomimo rocznych przygotowań, skala wydarzenia i ranga gości powodowała, że nasz zespół pracował na maksymalnych obrotach.

