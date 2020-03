Takiego kryzysu w hotelarstwie nigdy wcześniej nie było

Spadki są porównywalne do działań wojennych. Potrzebne jest wsparcie sektorowe, ponieważ obecna sytuacja ma bezprecedensowy wpływ na przyszłość hotelarstwa, turystyki i przemysłu czasu wolnego, większy niż innych branżach - mówi Jan Wróblewski, współzałożyciel Zdrojowa Invest & Hotels.

- W okresach kryzysowych, jakie do tej pory kiedykolwiek miały miejsce, mieliśmy do czynienia z co najwyżej dwucyfrowymi spadkami przychodów w branży hotelarskiej. W tej chwili notujemy spadek trzycyfrowy. Pełne 100 procent - mówi Jan Wróblewski, współzałożyciel Zdrojowa Invest & Hotels.

Branża znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Ponad 90 proc. obiektów w Polsce zawiesiła działalność. W obiektach rozpoczęto wdrażanie cięcia kosztów i restrukturyzacji zatrudnienia.

- Robimy wszystko, żeby zgromadzić jak najwięcej środków, a tym samym zabezpieczyć biznes na możliwie najdłuższy okres. Wdrażamy drastyczne oszczędności - mówi Jan Wróblewski. - Wstrzymujemy wszelkie usługi i zakupy, które generują koszty, a nie są niezbędne. W centrali ograniczamy koszty biura, likwidujemy środki transportu, przygotowujemy się na najgorsze - dodaje.

Rządowy program wsparcia - tzw. Tarcza Antykryzysowa - absolutnie nie może być traktowana jako realne wsparcie branży. - Pożyczka w wysokości 5 tys. zł czy trzymiesięczne przesunięcie płatności danin publicznych jest - delikatnie mówiąc - nieporozumieniem - twierdzi założyciel Zdrojowej Invest & Hotels. - Za kwartał wszystkie płatności skumulują się, natomiast nie wiadomo, jak będzie przebiegać przywracanie hoteli do życia. Niezbędne są natychmiastowe rozwiązania, większe dofinansowanie wynagrodzeń, dostęp do dodatkowego finansowania i umorzenie opłat na czas kryzysu. Potrzebne jest wsparcie sektorowe, ponieważ obecna sytuacja ma bezprecedensowy wpływ na przyszłość hotelarstwa, turystyki i przemysłu czasu wolnego. W przeciwnym wypadku branża może się nie podnieść w dotychczasowym kształcie - podsumowuje.