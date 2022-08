Tańsze noclegi we wrześniu

Jesienią liczba osób zainteresowanych wyjazdem na morze spada z 70 proc. do 37,5 proc..

Średnia cena noclegu w Polsce we wrześniu jest nawet o 30 proc. niższa niż w wakacje.

We wrześniu Polacy wybierają najchętniej góry.

Na krótkie, jesienne wyjazdy najchętniej decydują się pary bez dzieci.

Niezmiennie większość turystów najczęściej wybiera kwatery i pokoje, rzadziej hotele.

Z danych polskiego serwisu Nocowanie.pl wynika, że w okresie wakacyjnym, czyli w czerwcu, lipcu i sierpniu 70 proc. osób zainteresowanych wyjazdem szuka zakwaterowania nad morzem i w województwie pomorskim oraz zachodniopomorskim. Natomiast już we wrześniu liczba ta spada do 37,5 proc., a największym zainteresowaniem cieszą się miejscowości górskie.

W wakacje pierwsze miejsce wśród popularnych wśród turystów miejscowości zajmowało Władysławowo. Teraz spadło na pozycję szóstą, wśród najczęściej wyszukiwanych miejsc, a jego miejsce zajęło Zakopane. Na drugie miejsce z szesnastego przeniósł się Karpacz. Trzecią miejscowością, w której turyści najczęściej szukają zakwaterowania, jest Kołobrzeg, czwartą Szczawnica, a piątą Szklarska Poręba.

Wrzesień coraz częściej cieszy się zainteresowaniem Polaków, jako miesiąc idealny na krótkie wyjazdy, najchętniej w góry. Niemal 30 proc. turystów jesienią poszukuje noclegów w województwie małopolskim. Jest to też czas, gdy na wypoczynkowe wypady decydują się studenci. Średnia cena noclegu w Polsce we wrześniu jest nawet o 30 proc. niższa niż w wakacje.

Według naszych szacunków na podstawie już opłaconych zaliczek średnia cena noclegu za osobę na dobę miesiąc temu wynosiła 105 zł, we wrześniu będzie to 74 zł. Aktualnie w naszym serwisie widzimy rosnącą liczbę zapytań o możliwość zakwaterowania w terminach wrześniowych. Widać, że Polacy chcą przedłużać wakacje. - mówi Tomasz Zaniewski, CFO Nocowanie.pl.

Jak podaje portal Nocowanie.pl w czerwcu i lipcu ok. ¼ użytkowników szukała zakwaterowania na pobyt 7-dniowy. Na wrzesień jest to już 14 proc., natomiast ponad 20 proc. jest zainteresowane pobytem 2-dniowym, a 15 proc. trzydniowym. O ile wcześniej co czwarty wyjeżdżający chciał zarezerwować noclegi dla dwojga dorosłych z dwojgiem dzieci, a 16 proc. dla dwojga dorosłych z jednym dzieckiem, to na terminy wrześniowe najwięcej zapytań - aż 41 proc. - dotyczy dwojga dorosłych. Liczba poszukujących zakwaterowania par z jednym dzieckiem spadła do 8,5 proc., a z dwojgiem do 7 proc. Liczba osób chcących wyjechać samotnie wzrosła z 1,5 proc. aż do 6 proc.

Zarówno latem, jak i jesienią turyści wybierają najchętniej zakwaterowanie w kwaterach i pokojach, którego poszukuje 35 proc. turystów, a także w domkach, których dotyczy 26 proc. wyszukiwań. Noclegami w hotelach i ośrodkach SPA jest zainteresowanych jedynie 2 proc. wyjeżdżających.

